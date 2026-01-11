Goldpreis steigt rasant: Warum Gold jetzt vor der nächsten Preisexplosion steht

Anleger und Investoren, die noch immer auf eine ausgeprägte Korrektur bei Gold warten, könnten in den kommenden Tagen bitter enttäuscht werden. Der Wind dreht. Der Goldpreis nimmt nach seinem Sprung über die 4.500 US-Dollar das bisherige Rekordhoch von 4.530 US-Dollar ins Visier. Der Druck im Kessel steigt. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 5.000 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Im Schatten von Gold setzt auch Silber zum Sprung an. Das Edelmetall bläst ebenfalls zur Rekordjagd. Die Edelmetallrallye gewinnt offenkundig wieder an Breite, denn auch Palladium und Platin drehten zuletzt wieder nach oben ab. Und um das Bild zu vervollständigen – auch der Kupferpreis macht sich bereit.

Während der jüngsten Konsolidierung konnte das Edelmetall Kraft sammeln. Gleichzeitig demonstrierte Gold einmal mehr Stärke, denn wichtige Unterstützungen blieben intakt. Die Aufwärtsbewegung steht nach wie vor auf einem überaus belastbaren und tragfähigen Fundament. Das Momentum kehrt zurück und könnte sich noch einmal deutlich verstärken, sollte Gold die 4.530 US-Dollar überwinden.

Ungeachtet kurzfristiger Turbulenzen haben die maßgeblichen strukturellen Preistreiber nichts von ihrer Relevanz verloren. Die Aufwärtsbewegung von Gold wurde nicht zuletzt von den immensen Käufen der Noten- und Zentralbanken und der Flucht von Anlegern und Investoren in sichere Häfen angetrieben. Die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars sowie die zahlreichen geopolitischen Brandherde dürften diese Trends weiter befeuern und letztendlich dafür sorgen, dass Gold alternativlos bleibt.

Gold-ETF-Investoren bleiben zuversichtlich

In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir leicht sinkende Bestände des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Die Bestandsentwicklung dient uns als rudimentärer Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestände des SPDR Gold Shares haben sich in den letzten Tagen ungeachtet der durch die Neuordnung der Rohstoffindizes befürchteten Turbulenzen stabilisiert.

Gold-Silber-Ratio im Fokus – Gold im Vergleich zu Silber mit Nachholpotenzial

Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.510 US-Dollar und der Silberpreis derzeit bei 79,95 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio weist entsprechend einen Wert von etwas mehr als 56 auf. Dieser liegt bereits unter dem langfristig relevanten Durchschnittswert von 60. Das daraus resultierende Nachholpotenzial für Gold ist zwar noch nicht sonderlich stark ausgeprägt, könnte aber mit Blick auf die imposante Dynamik des Silberpreises jederzeit rasant ansteigen. Noch im Frühjahr thematisierten wir an dieser Stelle im Übrigen Ratio-Werte über 100.

US-Arbeitsmarktbericht kurbelt Goldpreisrallye wieder an

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Dezember hat die Hoffnungen hinsichtlich weiterer Leitzinssenkungen durch die Fed angeheizt. Doch nicht nur die Edelmetalle legten daraufhin zu – auch Dax, S&P 500 und Nasdaq100 atmeten auf. Einen ähnlichen Effekt „erhoffen“ sich die Marktakteure von den anstehenden US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisdaten für Dezember, die im am kommenden Dienstag (13. Januar) und Mittwoch veröffentlicht werden. Im Vorfeld der anstehenden Preisdaten präsentiert sich der wichtige US-Dollar-Index unverändert schwach und notiert unterhalb von 100 Punkten. Auch die für die Betrachtung wichtige Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegt sich mit 4,17 Prozent auf einem moderaten Niveau.

Fazit – Chancen und Risiken für den Goldpreis

Die Ausgangslage ist eindeutig. Wenn die 4.530 US-Dollar fallen, könnte es knallen. Ein neues Rekordhoch könnte dem Goldpreis einen gewaltigen Schub geben. Die 5.000 US-Dollar wären in diesem Fall das erklärte Ziel und womöglich nur eine Durchgangsstation. Sollte Gold jedoch an den 4.530 US-Dollar scheitern, wird es spannend. In diesem Fall wäre auch ein deutlicher Rücksetzer nicht auszuschließen. Doch aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Solange Gold oberhalb von 4.000 US-Dollar / 3.800 US-Dollar notiert, ist das übergeordnete Preisziel von 5.000 US-Dollar aktiv.

Die Aktien von Goldproduzenten, wie Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold & Co. präsentieren sich unverändert stark und sind so exzellente Alternativen zu den hochbewerteten Technologie- und Rüstungsaktien. Goldaktien dürften auch in 2026 erhebliches Kurspotenzial bieten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

