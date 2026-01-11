Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Global Ship Lease Registered (A) ist ein führendes Containerschiff-Leasingunternehmen, das langfristige Charterverträge mit großen Reedereien eingeht. Es bietet Leasingdienste für Containerschiffe an und ist in der Schifffahrtsbranche gut positioniert. Wichtige Konkurrenten sind Danaos Corporation und Costamare Inc. GSLs Alleinstellungsmerkmale sind eine starke Kundenbasis und strategische Flottenzusammensetzung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Global Ship Lease Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Global Ship Lease Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,59 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Global Ship Lease Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,39 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

