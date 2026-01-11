    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobal Ship Lease Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Global Ship Lease Registered (A)

    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +12,70 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Global Ship Lease Registered (A) ist ein führendes Containerschiff-Leasingunternehmen, das langfristige Charterverträge mit großen Reedereien eingeht. Es bietet Leasingdienste für Containerschiffe an und ist in der Schifffahrtsbranche gut positioniert. Wichtige Konkurrenten sind Danaos Corporation und Costamare Inc. GSLs Alleinstellungsmerkmale sind eine starke Kundenbasis und strategische Flottenzusammensetzung.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Global Ship Lease Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Global Ship Lease Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,59 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Global Ship Lease Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +42,39 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Global Ship Lease Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,88 %.
    Mit +6,88 % Dividendenrendite bietet Global Ship Lease Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Global Ship Lease Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,88 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,59.
    Global Ship Lease Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Global Ship Lease Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Global Ship Lease Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,58 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,88 %, eine Investition von etwa 174.419 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,50 +17,65 % +6,88 %
    2025 2,125 +28,79 % +7,69 %
    2024 1,650000 +10,00 % +6,91 %
    2023 1,50 +9,09 % +7,94 %
    2022 1,375 0,00 % +6,80 %

    Warum Global Ship Lease Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,88 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,70 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 3,59
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Global Ship Lease Registered (A)

    -0,58 %
    +3,54 %
    -0,51 %
    +26,38 %
    +41,99 %
    +102,88 %
    +42,39 %
    +53,50 %
    ISIN:MHY271836006WKN:A2PEWC

