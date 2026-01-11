Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 02/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 05.01.26 bis 11.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|410,00 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|2
|285,58 Tsd.€
|3,46 Tsd. Stk.
|1
|95,83 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|77,22 Tsd.€
|1,36 Tsd. Stk.
|1
|12,50 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|10,32 Tsd.€
|2,20 Tsd. Stk.
|2
|3,69 Tsd.€
|1,90 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 05.01.26 bis 11.01.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|164,81 Tsd.€
|2,31 Tsd. Stk.
All for One Group
Wochenperformance: +2,63 %
Platz 1
Scout24
Wochenperformance: -0,64 %
Platz 2
KWS SAAT
Wochenperformance: +6,28 %
Platz 3
Dermapharm Holding
Wochenperformance: -2,41 %
Platz 4
GEA Group
Wochenperformance: +2,85 %
Platz 5
Readcrest Capital
Wochenperformance: +1,23 %
Platz 6
Rubean
Wochenperformance: +58,01 %
Platz 7
learnd Registered (A)
Wochenperformance: +83,12 %
Platz 8
