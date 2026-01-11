    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    Grönlands Zukunft ist nicht Sache der USA

    • Vizekanzler fordert US-Achtung für Grönlands Souveränität.
    • Dänemark und Grönland entscheiden über deren Zukunft.
    • Sicherheit in der Arktis durch Zusammenarbeit, nicht Konflikt.
    Klingbeil - Grönlands Zukunft ist nicht Sache der USA
    BERLIN (dpa-AFX) - Vor Gesprächen in Washington ermahnt Vizekanzler Lars Klingbeil die USA, die territoriale Souveränität Grönlands zu achten. "Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über die Zukunft Grönlands zu entscheiden", sagte der SPD-Chef vor der Abreise in Berlin. Völkerrechtliche Prinzipien wie die Achtung der territorialen Souveränität und Integrität gälten für alle - "auch für die Vereinigten Staaten", betonte er. "Die Sicherheit in der Arktis erhöhen wir miteinander als Nato-Verbündete, nicht in einem Gegeneinander."

    Die USA haben Finanzminister mehrerer Länder nach Washington eingeladen, um über den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sprechen. Klingbeil hat bereits angekündigt, dass es am Rande der Gespräche auch um die US-Ambitionen in Grönland gehen werde.

    Präsident Donald Trump hat zuletzt mehrfach mit der gewaltsamen Einnahme Grönlands gedroht. Dabei verwies er auf die große strategische Bedeutung der Insel und eine zuletzt große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region. Für Beunruhigung sorgen Trumps Äußerungen vor allem, weil er militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausschloss, um Kontrolle über Grönland erlangen./tam/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
