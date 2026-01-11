Kissigs Kloogschieterei: Der Friedenspräsident und der Warlord

Der Jahresauftakt an den Börsen ist gelungen – auch weil Donald Trump seine Truppen nach Venezuela schickte und deren Präsidenten Maduro ab- und festsetzte. Inzwischen muss sich dieser in New York vor einem Gericht verantworten.





Trump selbst bezeichnet sich als Friedenspräsident und erklärte (vor seiner zweiten Wahl), er würde Kriege beenden und keine anfangen. Doch das hat er nun - allerdings nicht in seiner eigenen Wahrnehmung, denn er behauptet einfach, die USA würden sich gegen Terroristen und Drogenbosse zur Wehr setzten, sich also gegen Aggressoren verteidigen. Wie schön für ihn, dass er sich seine Wahrheit immer so hindrehen kann, wie sie ihm passt. Trump lebt in seiner eigenen Welt.





Handfeste Konsequenzen haben seine Aktionen zumindest: China und Russland ist mit Venezuela ein wichtiger strategischer Partner verloren gegangen und Putin steht erneut als Loser da. Seine Unterstützung ist kaum etwas wert, das haben schon Gaddafi in Libyen und Assad in Syrien zu spüren bekommen. Für China stellt sich die Lage etwas anders da, denn dort wird man sich durch Trumps Attacke eher bestätigt sehen in seiner kriegsrasselnden Position gegenüber der "abtrünnigen Provinz" Taiwan.





Öl künftig in die USA fließen wird und dass weltweit die Krisenherde und Kriegsschauplätze eher zu- als abnehmen. Schlecht für den Ölpreis, gut für Rüstungswerte. Diese mittel- und langfristigen Entwicklungen müssen Anleger nun in ihren Depots abbilden – nicht sofort, nicht morgen, aber zu lange warten sollte man damit auch nicht. Die Folgen an dieser Stelle und zwar für die ganze Welt, sind noch nicht absehbar. Klar ist aber, dass Venezuelas Öl künftig in die USA fließen wird und dass weltweit die Krisenherde und Kriegsschauplätze eher zu- als abnehmen.





Für Donald Trump als Anwärter auf den Friedensnobelpreis sollte die Messe nun gelesen sein. Oder etwa nicht? Auch hier bleiben erstmal alle Wettscheine gültig...



