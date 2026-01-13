Ihre wichtigsten Termine
Frische Q-Zahlen von: Delta Air Lines, Lindt & Sprüngli, Sika AG und Südzucker
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
05:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q4-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen
Deutschland: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Inlandstourismus 11/25
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 12/25
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 12/25
12:00 Uhr, Irland: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 12/25
16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 10/25
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:30
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: Vom Vorsatz zur Rendite:
|14.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
