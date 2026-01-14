    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCitigroup AktievorwärtsNachrichten zu Citigroup

    Bank of America, Wells Fargo und Citigroup legen Q4-Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)
    13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3 12/25
    07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 12/25
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q3/25
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.01.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    08:35Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    09:30GroßbritannienGBRBoE's Breeden speech
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    16:00USAUSAFed-Mitglied Schmid spricht
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    21:05USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    16:00 WebinarWH SelfInvest: 2 Top Lösungen für transparentes Investieren
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Vom Setup zum Trade mit Daniel Sinnig: Daytrading-Strategien für Profis und Aktive
    18:30 WebinarHSBC: Hebel nicht gleich Hebel - Checkliste zur Wahl des passenden Optionsscheins
