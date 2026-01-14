Ihre wichtigsten Termine
Bank of America, Wells Fargo und Citigroup legen Q4-Zahlen vor!
Unternehmenstermine
12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)
13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3 12/25
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 12/25
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q3/25
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 2 Top Lösungen für transparentes Investieren
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Vom Setup zum Trade mit Daniel Sinnig: Daytrading-Strategien für Profis und Aktive
|18:30
|Webinar
|HSBC: Hebel nicht gleich Hebel - Checkliste zur Wahl des passenden Optionsscheins
