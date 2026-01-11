DAX – Sein Schicksal in die Hand genommen, jetzt ist mehr drin

Der DAX hat in der vergangenen Woche noch mit der Widerstandszone gehadert. Zum Wochenstart konnte dann der Ausbruch generiert werden. Damit wurde der Aufwärtstrend, der Ende November gestartet wurde, fortgesetzt werden. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was bei einer solchen Anstiegsbewegung nicht ungewöhnlich ist. Die Umsätze haben mit dem Ausbruch nur unwesentlich angezogen. Üblich und klassisch wäre nun ein Pull-Back an die Ausbruchszone. Mit dem Ausbruch hat sich die Lage allerdings deutlich verändert und damit verbessert. Vorsicht ist geboten, wenn die alte Widerstandszone, die nun zur Unterstützung geworden ist, wieder unterschritten wird. Derzeit deutet nichts darauf hin, es sollte aber auf ein solches Szenario geachtet und ggf. sofort entsprechend reagiert werden.

Dow Jones – Mini Pull-Back kein Problem für den weiteren Trend

Das beim DAX noch zu erwartende Pull-Back könnte der Dow Jones bereits abgearbeitet haben. Auch wenn der US-Index das Ausbruchsniveau nicht ganz erreicht hat, könnten die beiden Tage ausgereicht haben, um das übliche Pull-Back vollzogen zu haben. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist ohnehin intakt. Bei einem solch starken langen Trend sind Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren, keine Seltenheit und absolut üblich. In der anstehenden Woche sollte der Trend weiterlaufen können. Die große runde Marke von 50.000 Punkten steht somit unmittelbar vor dem Erreichen.

Gold – Nach kurzer Korrektur, nun wieder neue Tops zu erwarten

Gold hat nach dem jüngsten Rekordhoch eine Korrekturbewegung vollzogen, die genau im Bereich des Tops vom Oktober letzten Jahres beendet wurde. Der nun laufende Anstieg sollte erneut zu neuen Tops führen. Die Indikatoren konnten zwischenzeitlich wieder in den neutralen Bereich fallen, sind aber bei diesem starken Trend kaum aussagekräftig. Die nächste anzulaufende Marke liegt bei 4.600 USD pro Unze. Dieser Bereich dürfte in der kommenden Woche angelaufen werden, auch wenn sich die Indikatoren dann bereits wieder im überkauften Bereich befinden werden.

Öl – Stabilisierung beendet, Seitwärtstrend verteidigt

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Mit dem Halten der unteren Seitwärtstrendbegrenzung wurde die Stabilisierung abgeschlossen. Die letzten beiden Handelstage haben gezeigt, dass nun wieder ein Aufwärtsdrang vorhanden ist. Eine imaginäre Abwärtstrendlinie wurde zuletzt gebrochen. Damit ist die Gefahr eines Ausbruchs nach unten wieder gebannt. Die Indikatoren zeigen allerdings an, dass zunächst eine Beruhigung im Rahmen des Aufwärtstrends stattfinden wird.

Bitcoin/USD – Kann noch keine neue Aufwärtsdynamik aufbauen

Nach dem Ausbruch aus dem Aufwärtskeil nach unten, konnte sich die Kryptowährung recht schnell stabilisieren. Die anschließende Anstiegsbewegung führte aber lediglich bis in den Bereich der oberen Keilbegrenzung. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren haben zunächst einen Ausbruch verhindert. Diese befinden sich nun wieder im neutralen Bereich, weshalb dieses Hindernis abgearbeitet ist. Die aktuell laufende Bewegung sollte nicht unter das letzte Tief vom Dezember führen. Die nächste Anstiegsbewegung dürfte dann zu einem neuen Top und damit wieder an die Marke von 100.000 USD führen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

