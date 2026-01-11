    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Geyers Marktkommentar

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX – Sein Schicksal in die Hand genommen, jetzt ist mehr drin

    Der DAX hat es geschafft, den Widerstand endlich zu überwinden. Dies verändert die Lage wesentlich. Nun sind wieder deutlich mehr Aufwärtsmöglichkeiten gegeben.

    DAX – Sein Schicksal in die Hand genommen, jetzt ist mehr drin

    Der DAX hat in der vergangenen Woche noch mit der Widerstandszone gehadert. Zum Wochenstart konnte dann der Ausbruch generiert werden. Damit wurde der Aufwärtstrend, der Ende November gestartet wurde, fortgesetzt werden. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was bei einer solchen Anstiegsbewegung nicht ungewöhnlich ist. Die Umsätze haben mit dem Ausbruch nur unwesentlich angezogen. Üblich und klassisch wäre nun ein Pull-Back an die Ausbruchszone. Mit dem Ausbruch hat sich die Lage allerdings deutlich verändert und damit verbessert. Vorsicht ist geboten, wenn die alte Widerstandszone, die nun zur Unterstützung geworden ist, wieder unterschritten wird. Derzeit deutet nichts darauf hin, es sollte aber auf ein solches Szenario geachtet und ggf. sofort entsprechend reagiert werden.  

    Dow Jones – Mini Pull-Back kein Problem für den weiteren Trend

     

    Das beim DAX noch zu erwartende Pull-Back könnte der Dow Jones bereits abgearbeitet haben. Auch wenn der US-Index das Ausbruchsniveau nicht ganz erreicht hat, könnten die beiden Tage ausgereicht haben, um das übliche Pull-Back vollzogen zu haben. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist ohnehin intakt. Bei einem solch starken langen Trend sind Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren, keine Seltenheit und absolut üblich. In der anstehenden Woche sollte der Trend weiterlaufen können. Die große runde Marke von 50.000 Punkten steht somit unmittelbar vor dem Erreichen.

    Gold – Nach kurzer Korrektur, nun wieder neue Tops zu erwarten

    Gold hat nach dem jüngsten Rekordhoch eine Korrekturbewegung vollzogen, die genau im Bereich des Tops vom Oktober letzten Jahres beendet wurde. Der nun laufende Anstieg sollte erneut zu neuen Tops führen. Die Indikatoren konnten zwischenzeitlich wieder in den neutralen Bereich fallen, sind aber bei diesem starken Trend kaum aussagekräftig. Die nächste anzulaufende Marke liegt bei 4.600 USD pro Unze. Dieser Bereich dürfte in der kommenden Woche angelaufen werden, auch wenn sich die Indikatoren dann bereits wieder im überkauften Bereich befinden werden.

    Öl – Stabilisierung beendet, Seitwärtstrend verteidigt

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Mit dem Halten der unteren Seitwärtstrendbegrenzung wurde die Stabilisierung abgeschlossen. Die letzten beiden Handelstage haben gezeigt, dass nun wieder ein Aufwärtsdrang vorhanden ist. Eine imaginäre Abwärtstrendlinie wurde zuletzt gebrochen. Damit ist die Gefahr eines Ausbruchs nach unten wieder gebannt. Die Indikatoren zeigen allerdings an, dass zunächst eine Beruhigung im Rahmen des Aufwärtstrends stattfinden wird.

    Bitcoin/USD – Kann noch keine neue Aufwärtsdynamik aufbauen

    Nach dem Ausbruch aus dem Aufwärtskeil nach unten, konnte sich die Kryptowährung recht schnell stabilisieren. Die anschließende Anstiegsbewegung führte aber lediglich bis in den Bereich der oberen Keilbegrenzung. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren haben zunächst einen Ausbruch verhindert. Diese befinden sich nun wieder im neutralen Bereich, weshalb dieses Hindernis abgearbeitet ist. Die aktuell laufende Bewegung sollte nicht unter das letzte Tief vom Dezember führen. Die nächste Anstiegsbewegung dürfte dann zu einem neuen Top und damit wieder an die Marke von 100.000 USD führen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Christoph Geyer
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

    *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Christoph Geyer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geyers Marktkommentar DAX – Sein Schicksal in die Hand genommen, jetzt ist mehr drin Der DAX hat in der vergangenen Woche noch mit der Widerstandszone gehadert. Zum Wochenstart konnte dann der Ausbruch generiert werden. Damit wurde...
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     