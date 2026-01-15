    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Horizon Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Horizon Corporation

    Micron, First Horizon, Blackrock, Morgan Stanley & Goldman Sachs heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q4-Umsatz
    07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q4-Umsatz
    10:00 Uhr, Großbritannien: Next, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Blackrock, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
    18:00 Uhr, USA: Micron Technology, Hauptversammlung
    USA: First Horizon, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 12/25
    02:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 12/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 11/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 11/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 11/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 Uhr, Deutschland: Pk zu BIP 2025
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 11/25
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 11/25
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 11/25
    12:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 11/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
    14:30 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.01.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    04:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    15:20USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    16:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    17:00USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    18:00USAUSAFed's Goolsbee speech
    20:00USAUSAFed's Beige Book
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16.01. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
