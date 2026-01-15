Ihre wichtigsten Termine
Micron, First Horizon, Blackrock, Morgan Stanley & Goldman Sachs heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q4-Umsatz
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q4-Umsatz
10:00 Uhr, Großbritannien: Next, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Blackrock, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
18:00 Uhr, USA: Micron Technology, Hauptversammlung
USA: First Horizon, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 12/25
02:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 12/25
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 11/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 11/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 Uhr, Deutschland: Pk zu BIP 2025
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 11/25
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 11/25
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 11/25
12:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 11/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
14:30 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 04:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 15:20 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 16:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 17:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 18:00 USA Fed's Goolsbee speech 20:00 USA Fed's Beige Book
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
