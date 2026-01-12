Novartis, Amgen und Eli Lilly mit 10% Zinsen und 35% Schutz

Investoren, die nun eine Investition in diese Aktien in Erwägung ziehen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.

Mit den Aktien der internationalen Größen der Pharmaindustrie Amgen, Novartis und Eli Lilly konnten Anleger in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne von 25 bis 33 Prozent erzielen. Darüber hinaus verfügen sie über die weitere Gemeinsamkeit, dass sie auch nach den kräftigen Kursanstiegen von der Mehrheit der Experten noch immer als kaufenswert eingeschätzt werden.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 10,00% BNP Paribas Protect Pro Euro-Healthcare 26 – 27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 10,00 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

10,00% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 3.2.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Healthcare 26 – 27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 3.2.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 10.2.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 10,00% BNP Paribas Protect Euro-Healthcare 26 – 27-Anleihe, fällig am 10.2.27, ISIN: DE000PU99E62, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Euro-Healthcare 26 – 27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,00 Prozent, wenn keine der drei Pharma-Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.