Finanzbranche zweifelt am digitalen Euro

catocencoris schrieb 26.03.25, 06:43

Interessante Kampagne von VISA und Mastercard:



"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen



Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."



