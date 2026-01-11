Wirtschaft
Finanzbranche zweifelt am digitalen Euro
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Ringen um die Einführung des digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB) bekommen die Kritiker des Projekts Rückenwind. Eine Umfrage des an die Frankfurter Goethe-Universität angegliederten Center for Financial Studies (CFS), über welche die "Welt" berichtet, ergab, dass 62,3 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor den digitalen Euro angesichts der Vielzahl bestehender Zahlungsinstrumente nicht für erforderlich halten.
Ähnlich fällt das Ergebnis bei der Frage nach der voraussichtlichen Akzeptanz eines digitalen Euro bei Privatkunden aus. Hier sehen zwei Drittel der Teilnehmer eher eine niedrige oder sogar sehr niedrige Akzeptanz auf Verbraucherseite. "Die Umfrage verdeutlicht, dass die Finanzindustrie dem digitalen Euro in seiner gegenwärtig angedachten Form skeptisch gegenübersteht. Die meisten gehen von einer niedrigen Akzeptanz bei den Kunden aus", sagte Volker Brühl, Geschäftsführer des CFS der "Welt".
Ähnlich fällt das Ergebnis bei der Frage nach der voraussichtlichen Akzeptanz eines digitalen Euro bei Privatkunden aus. Hier sehen zwei Drittel der Teilnehmer eher eine niedrige oder sogar sehr niedrige Akzeptanz auf Verbraucherseite. "Die Umfrage verdeutlicht, dass die Finanzindustrie dem digitalen Euro in seiner gegenwärtig angedachten Form skeptisch gegenübersteht. Die meisten gehen von einer niedrigen Akzeptanz bei den Kunden aus", sagte Volker Brühl, Geschäftsführer des CFS der "Welt".
Das Stimmungsbild zum Thema Datenschutz ist unter den Befragten dagegen eher ausgeglichen. Knapp die Hälfte (49,6 Prozent) hält das Risiko eines nicht vollständig zu gewährenden Datenschutzes für hoch oder sehr hoch. "Das Thema Cybersecurity ist bei digitalem Zentralbankgeld besonders kritisch. Auch wenn es 100-prozentige Sicherheit nie geben wird, muss die EZB hier bessere Antworten liefern als bislang", so Brühl weiter.
Die Ergebnisse der von der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance geförderten Umfrage, die auf einer vierteljährlich durchgeführten Managementbefragung unter Unternehmen des Finanzstandortes Deutschland basiert, fällt in eine entscheidende Phase des Projekts. Die Vorbereitungen für die Einführung des digitalen Euro laufen auf Hochtouren. Die EZB will ihn erstmals testweise im Jahr 2027 ausgeben.
Die EZB und andere Befürworter des Projekts wie die Deutsche Bundesbank begründen das Projekt unter anderem mit der Notwendigkeit, Europa müsse seine monetäre Souveränität wahren. Zu groß sei die Abhängigkeit von US-Kartenanbietern wie Visa oder Mastercard und den Technologieriesen, die die Infrastruktur für den elektronischen Zahlungsverkehr bereitstellen.
Vonseiten der Geschäftsbanken und Sparkassen kommt Kritik an den Plänen, überwiegend, weil sie sich um ihre Geschäftsmodelle sorgen. Es geht ihnen vielfach um das "Wie", nicht um das "Ob". Viele Kunden, so die Befürchtung, würden ihr Geld nach Umsetzung des Projekts dann in digitaler Form in ihrer Wallet parken anstatt auf dem Konto. So gingen ihnen wichtige Einlagen verloren.
Mit den Ergebnissen der Umfrage konfrontiert, antwortete die EZB, der digitale Euro solle sicherstellen, dass Bürger in ganz Europa auch in einer zunehmend digitalisierten Welt weiterhin Zugang zu Zentralbankgeld in digitaler Form hätten - ergänzend zu Banknoten und Münzen. Die EZB hat eine Umfrage zum Nutzerverhalten in Auftrag gegeben, um die Einstellungen der Nutzer gegenüber dem Halten eines digitalen Euro zu untersuchen. Eine Mehrheit der Befragten (66 Prozent) zeigte Interesse daran, den digitalen Euro auszuprobieren.
Die Ergebnisse der von der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance geförderten Umfrage, die auf einer vierteljährlich durchgeführten Managementbefragung unter Unternehmen des Finanzstandortes Deutschland basiert, fällt in eine entscheidende Phase des Projekts. Die Vorbereitungen für die Einführung des digitalen Euro laufen auf Hochtouren. Die EZB will ihn erstmals testweise im Jahr 2027 ausgeben.
Die EZB und andere Befürworter des Projekts wie die Deutsche Bundesbank begründen das Projekt unter anderem mit der Notwendigkeit, Europa müsse seine monetäre Souveränität wahren. Zu groß sei die Abhängigkeit von US-Kartenanbietern wie Visa oder Mastercard und den Technologieriesen, die die Infrastruktur für den elektronischen Zahlungsverkehr bereitstellen.
Vonseiten der Geschäftsbanken und Sparkassen kommt Kritik an den Plänen, überwiegend, weil sie sich um ihre Geschäftsmodelle sorgen. Es geht ihnen vielfach um das "Wie", nicht um das "Ob". Viele Kunden, so die Befürchtung, würden ihr Geld nach Umsetzung des Projekts dann in digitaler Form in ihrer Wallet parken anstatt auf dem Konto. So gingen ihnen wichtige Einlagen verloren.
Mit den Ergebnissen der Umfrage konfrontiert, antwortete die EZB, der digitale Euro solle sicherstellen, dass Bürger in ganz Europa auch in einer zunehmend digitalisierten Welt weiterhin Zugang zu Zentralbankgeld in digitaler Form hätten - ergänzend zu Banknoten und Münzen. Die EZB hat eine Umfrage zum Nutzerverhalten in Auftrag gegeben, um die Einstellungen der Nutzer gegenüber dem Halten eines digitalen Euro zu untersuchen. Eine Mehrheit der Befragten (66 Prozent) zeigte Interesse daran, den digitalen Euro auszuprobieren.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Visa (A) - A0NC7B - US92826C8394
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Visa (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
catocencoris schrieb 26.03.25, 06:43
Interessante Kampagne von VISA und Mastercard:mitdiskutieren »
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
Dietlinde38 schrieb 31.01.25, 08:21
Eine der besten Aktien in meinem übergewichteten Depot mit bald 40 % Gewinn, Kauf letztes Jahr im September.mitdiskutieren »
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Goldman-hebt-Ziel-fur-Visa-auf-384-Dollar-Buy-48920251/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Visa-mit-Gewinnplus-im-Weihnachtsquartal-Aktie-nachborslich-im-Plus-48919914/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Goldman-hebt-Ziel-fur-Visa-auf-384-Dollar-Buy-48920251/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Visa-mit-Gewinnplus-im-Weihnachtsquartal-Aktie-nachborslich-im-Plus-48919914/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.
viking92 schrieb 23.01.25, 07:15
🤣 ohne Worte was hier so an "Wissen" rumgeistert.mitdiskutieren »
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte