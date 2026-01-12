Algo Grande Copper - Hochgradiges Kupferpotenzial mitten in Top-Kupfergürtel!

Der globale Kupfermarkt steht vor einem strukturellen Wendepunkt. Elektrifizierung, Energiewende und der rasante Ausbau digitaler Infrastruktur treiben die Nachfrage nach dem Industriemetall auf neue Höchststände, während das Angebot zunehmend unter Druck gerät. Sinkende Erzgehalte, lange Genehmigungs- und Entwicklungszeiten sowie ein Mangel an neuen Großentdeckungen führen dazu, dass Analysten für die kommenden Jahre ein erhebliches Angebotsdefizit prognostizieren.

In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen mit hochwertigen Projekten in etablierten Bergbauregionen verstärkt in den Fokus. Und unserer Ansicht nach sticht Algo Grande Copper (TSX ALGR / WKN A41UK1) aus der Gruppe dieser Akteure noch hervor! Das Unternehmen treibt ein hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Porphyr-System im ergiebigen Kupfergürtel von Sonora-Arizona voran, unterstützt vom renommierten Geologen Dr. Peter Megaw (Gründer von MAG Silver, das kürzlich von Pan American Silver für 2,1 Milliarden US-Dollar übernommen wurde) und dem in Sonora ansässigen geologischen Beratungsunternehmen Minera Cascabel. Mit seinem vollständig genehmigten Projekt und einem laufenden Bohrprogramm entwickelt sich das Unternehmen zu einer vielversprechenden neuen Kupferexplorationsgeschichte!

Entscheidende Highlights

- Hochgradige Skarn-Abschnitte, darunter 16,15 m mit 1,97 % Kupfer , 0,84 g/t Gold und 78 g/t Silber

, und - Skarn-Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe offen

- Großes, noch nicht untersuchtes Porphyr-Ziel unterhalb von Cerro Grande und bei Mezquital (25–35 km² Grundfläche)

- Vollständig für Exploration und Untertagebau genehmigt, Bohrungen laufen

Strategische Lage in einem der wichtigsten Kupfergürtel der Welt

Sonora ist das Zentrum des mexikanischen Kupferbergbaus und Teil des Sonora-Arizona-Mineralgürtels, in dem sich einige der größten Porphyr-Kupferlagerstätten der Welt befinden. Rund 80 % der mexikanischen Kupferproduktion stammen aus diesem Bundesstaat. Die Region bietet eine außergewöhnliche Kombination aus geologischem Potenzial, bergbaufreundlichem Umfeld und hervorragend ausgebauter Infrastruktur – inklusive Straßen, Strom, Wasser, Schmelzkapazitäten sowie dem Exporthafen Guaymas.

Algo Grande profitiert direkt von diesem Umfeld. Das Unternehmen wurde gerade – Ende 2025 nach Abschluss des Projekterwerbs und einer Namensänderung – wieder an der TSX Venture Exchange in den Handel aufgenommen. Der Fokus liegt einzig und allein auf der Entwicklung des Adelita-Projekts, das bereits über historische Explorationsarbeiten von mehr als 8 Mio. US-Dollar verfügt, darunter rund 7.000 Meter an Bohrungen und umfangreiche geophysikalische Daten

Das Adelita-Projekt von Algo Grande, befindet sich in herausragender Nachbarschaft; Quelle: Algo Grande Copper

Das Adelita-Projekt: Mehrsystemisches Kupfer-Gold-Potenzial

Das Adelita-Projekt stellt ein klassisches Skarn-Porphyr-Kupfersystem dar, bei dem die hochgradige Skarn-Mineralisierung genetisch mit einem tiefer liegenden Porphyr-Kupfersystem verbunden ist.

Das rund 5.900 Hektar große Adelita-Projekt ist geologisch komplex aufgebaut und vereint mehrere mineralisierte Systeme innerhalb eines zusammenhängenden Landpakets. Im Mittelpunkt steht dabei eine hochgradige Skarnentdeckung, ergänzt durch ein großflächiges, bislang ungetestetes Porphyrziel sowie weitere hydrothermale Strukturen.

Cerro Grande – hochgradige Skarn-Zone mit Erweiterungspotenzial

Cerro Grande bildet dabei den aktuellen Entwicklungsschwerpunkt. Diese Skarnzone erstreckt sich bislang über etwa 300 Meter Streichlänge, ist jedoch sowohl lateral als auch in die Tiefe offen. Historische Bohrungen belegen hochgradige Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung, darunter Abschnitte wie:

• 16,15 m mit 1,97 % Kupfer, 0,84 g/t Gold und 78 g/t Silber

• 6,31 m mit 3,6 % Kupfer und sehr hohen Silbergehalten

• lokale Spitzenwerte von über 8 % Kupfer in schmaleren Zonen

Der Cerro Grande-Skarn wurde als magnetitreicher Erzkörper definiert, der mit modernen, hochdetaillierten magnetischen Vermessungen gezielt erschlossen werden kann, wodurch präzise Ziele für Folgebohrungen geschaffen werden. Der breitere mineralisierte Korridor erstreckt sich vermutlich über mehrere Kilometer, wobei bisher nur ein Bruchteil davon untersucht wurde!

Mezquital – großdimensioniertes Porphyrziel mit „Blue-Sky“-Charakter

Unterhalb und südlich der Skarnmineralisierung liegt das Porphyrziel Mezquital. Es erstreckt sich über ein Gebiet von rund 25 bis 35 Quadratkilometern und zeigt zahlreiche Merkmale, die typisch für große Kupfer-Molybdän-Porphyrsysteme sind: großflächige Alteration, geochemische Kupfer-Molybdän-Anomalien sowie eine ausgeprägte geophysikalische Ringstruktur.

Entscheidend ist: Das vermutete mineralisierte Zentrum in Tiefen von etwa 350 bis 600 Metern wurde bislang nie gezielt erbohrt. Historische Programme endeten deutlich oberhalb dieser Zieltiefe. Mezquital stellt damit das langfristige, potenziell transformative Potenzial des Projekts dar!

Das Mezquital-Ziel von Algo Grande Copper; Quelle: Algo Grande Copper

Weitere Ziele: Las Trancas

Ergänzt wird das Adelita-Projektportfolio durch Las Trancas, einen hydrothermal geprägten Kupfer-Zink-Gold-Korridor mit markanten Alterationszonen und bislang ungetesteten geophysikalischen Anomalien. Dieses Ziel unterstreicht den Distriktcharakter des Adelita-Gebiets.

Klarer Fahrplan und absehbare Katalysatoren für Algo Grande

Algo Grande befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Finanzierung der ersten Explorationsphase ist abgeschlossen, Genehmigungen liegen vor und die Arbeiten auf dem Projekt laufen bereits. Das derzeitige Phase-1-Bohrprogramm bei Cerro Grande soll die Kontinuität der hochgradigen Skarn-Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe überprüfen.

Parallel dazu werden historische geophysikalische Daten neu verarbeitet und in moderne 3D-Modelle integriert, um die Zieldefinition für sowohl für Cerro Grande als auch Mezquital weiter zu schärfen. Die ersten Ergebnisse dieser Programme stellen bedeutende kurzfristige Impulse dar und könnten das Verständnis für den Umfang und das Potenzial des Projekts erheblich voranbringen.

Management und technische Expertise

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das technische Team. Algo Grande wird von Dr. Peter Megaw als Senior Technical Advisor unterstützt – einem der renommiertesten Geologen Mexikos, der an mehreren bedeutenden Entdeckungen beteiligt war, darunter das Weltklasseprojekt Juanicipio (MAG Silver).

Das Management um CEO Enrico Gay wird ergänzt durch erfahrene Kapitalmarkt- und Bergbauexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Projektentwicklung und Finanzierung. Diese Kombination aus geologischer Expertise und Kapitalmarkterfahrung reduziert operative Risiken und erhöht die Wahrscheinlichkeit, das vorhandene Potenzial systematisch zu erschließen

Einordnung und Ausblick

Algo Grande Copper positioniert sich mit dem Adelita-Projekt in einem Marktumfeld, das zunehmend von struktureller Kupferknappheit geprägt ist. Die Kombination aus hochgradiger Skarn-Mineralisierung nahe der Oberfläche, einem großflächigen und bislang ungetesteten Porphyr-System in der Tiefe sowie einer erstklassigen Lage in Sonora schafft eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

Mit einem klar definierten Explorationsfokus, absehbaren Newsflow-Katalysatoren und einem erfahrenen technischen Team zählt Algo Grande (TSX ALGR / WKN A41UK1) unserer Ansicht nach zu jenen frühen Kupfer-Stories, die in einem so vielversprechendem Marktumfeld wie dem aktuellen besondere Aufmerksamkeit verdienen!

Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass Aktien aus einer früheren Finanzierung zu einem Preis von 0,375 CAD Mitte des Monats frei handelbar werden. Allerdings dürfte ein Großteil der Aktien in starken Händen liegen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Algo Grande Copper



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Algo Grande Copper halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Algo Grande Copper zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Algo Grande Copper und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Algo Grande Copper die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.