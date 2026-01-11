Amazon, Microsoft, Apple – wie wir nun agieren

zum Wochenende fassen wir einige zentrale Inhalte der vergangenen Ausgaben zusammen. Diese Mail richtet sich bewusst auch an Leserinnen und Leser, die unseren Börsenbrief bisher nicht regelmäßig verfolgen – als sachlicher Einblick in unsere Denkweise in unserem Börsendienst , nicht als Produktvorstellung.

Ausgangspunkt: Warum wir Marken und nicht Trends kaufen

Unser Markenwertportfolio „Optionsscheine-Marathon“ läuft seit Januar 2023. Der Ansatz ist seither unverändert:

Wir investieren nicht in Themen, sondern in Unternehmen mit starker Marke, stabiler Marktstellung und langfristiger Relevanz – allerdings nur dann, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis passt.

Der Gedanke dahinter ist einfach:

Zwischen dem Wert eines Unternehmens und dem Preis der Aktie klafft oft eine Lücke. Unser Ziel ist es, diese Lücke zu nutzen – nicht sie zu ignorieren.

Gerade 2025 hat gezeigt, wie wichtig dieser Unterschied ist. Viele bekannte Titel waren zeitweise sehr teuer. Wir haben in diesen Phasen eher abgewartet – und konnten später unter anderem folgende Positionen erfolgreich schließen:

Alphabet : Einstieg im Frühjahr/Sommer 2025, als die Aktie wenig Beachtung fand – Verkauf der besten Tranche mit rund +818 %

Apple : +318 %

LVMH : +122 %

Amazon : +43 %

Pepsi : +34 %

Uber und Nike mit soliden zweistelligen Gewinnen

Charakteristisch für unsere Vorgehensweise ist, dass wir Gewinne nicht auf einen Schlag realisieren, sondern in Tranchen. Das senkt das Risiko, zu spät auszusteigen – und verhindert gleichzeitig hektische Komplettverkäufe.

Übergang in 2026: Umschichten statt neu erfinden

Zum Jahreswechsel haben wir zahlreiche Positionen bewusst neu strukturiert. Nicht, weil wir die Unternehmen anders einschätzen, sondern weil sich mit dem Zeitverlauf auch die Instrumente verändern müssen.

Konkret hieß das in den vergangenen Tagen: