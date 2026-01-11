Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,28 %

Burckhardt Compression Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,59 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,86 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Burckhardt Compression Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +96,23 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Burckhardt Compression Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,28 %. Mit +3,28 % Dividendenrendite bietet Burckhardt Compression Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,59 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Burckhardt Compression Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,28 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,86. Burckhardt Compression Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Burckhardt Compression Holding ist ein führender Anbieter von Kolbenkompressoren, bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit, mit starker globaler Präsenz.

Burckhardt Compression Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.01.2026

Die Burckhardt Compression Holding Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 598,50€ zulegen. Das sind 0,00 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,28 %, eine Investition von etwa 91.464€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 18,00 +16,13 % +3,28 % 2025 15,50 +29,17 % +2,56 % 2024 12,00 +60,00 % +2,31 % 2023 7,50 +15,38 % +1,89 % 2022 6,50 0,00 % +1,70 %

Warum Burckhardt Compression Holding für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,28 %

Stetiges Dividendenwachstum: +22,59 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,86

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Burckhardt Compression Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat +5,09 % 3 Monate -7,57 % 1 Jahr -17,45 %

Informationen zur Burckhardt Compression Holding Aktie

Es gibt 3 Mio. Burckhardt Compression Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd. € wert.

Burckhardt Compression Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Burckhardt Compression Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Burckhardt Compression Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.