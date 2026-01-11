Top-Artikel der Kalenderwoche 02/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Jetzt wird Rheinmetall plötzlich auch zur Wasserstoff-Wette
Mit einer neuen Elektrolyse-Technologie positioniert sich der Konzern im Wasserstoffmarkt. Die Aktie legt zu – Investoren spekulieren auf langfristige Skalierung.
Gebot für russischen Riesen geplant: US-Firmen greifen nach Öl-Imperium
Zwei US-Unternehmen wollen das internationale Lukoil-Portfolio übernehmen und planen ein gemeinsames Gebot. Das Paket würde Förderung, Raffinerien und 2000 Tankstellen umfassen – der Gesamtwert liegt bei 22 Milliarden US-Dollar.
D-Wave geht all-in: 550-Millionen-Dollar-Deal verändert die Quanten-Wette
550 Millionen US-Dollar für Quantum Circuits, kaum Verwässerung und ein klarer Technologiesprung. Wedbush sieht D-Wave auf dem Weg zum Dual-Plattform-Gewinner im Quantencomputing.
D-Wave Quantum: Quantencomputing näher am Massenmarkt?
Neue Fortschritte machen Quantencomputer kleiner und einfacher: D-Wave Quantum braucht weniger Technik, um mehr Qubits zu steuern – ein Schritt Richtung Massenmarkt?
Rheinmetall: Bundeswehr-Auftrag beschert neue Mega-Einnahmen
Großauftrag für Rheinmetall: Die Bundeswehr stockt den Rahmenvertrag der 30mm-Munition für den Puma massiv auf. Doch das ist nicht der einzige neue Auftrag.
Milliarden-Coup treibt diese Aktie auf ein Mehrjahreshoch
Milliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.
Ein Comeback mit Ansage: Was Alphabet jetzt so gefährlich stark macht
Alphabet hat 2025 alle großen Tech-Rivalen geschlagen. Analysten sehen starke Treiber für 2026 – vor allem durch Suchmaschinen und Künstliche Intelligenz.
KI könnte Alphabets Aktie weiteren Rückenwind verleihen
Der Google-Konzern reitet weiter auf der KI-Welle, wodurch Top-Analyst Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald neues Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht.
Roboter-Wettrennen: Diese US-Konzerne wollen Chinas Firmen die Stirn bieten
Neben chinesischen Robotik-Unternehmen gelten auch die USA als Technologieführer bei humanoiden Robotern. Industrie- und Logistikeinsätze stehen dabei aktuell noch im Fokus, der Markt wächst rasant.