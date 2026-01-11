Top-Artikel der Kalenderwoche 02/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Mit einer neuen Elektrolyse-Technologie positioniert sich der Konzern im Wasserstoffmarkt. Die Aktie legt zu – Investoren spekulieren auf langfristige Skalierung.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MTU Aero Engines AG!

Zwei US-Unternehmen wollen das internationale Lukoil-Portfolio übernehmen und planen ein gemeinsames Gebot. Das Paket würde Förderung, Raffinerien und 2000 Tankstellen umfassen – der Gesamtwert liegt bei 22 Milliarden US-Dollar.

550 Millionen US-Dollar für Quantum Circuits, kaum Verwässerung und ein klarer Technologiesprung. Wedbush sieht D-Wave auf dem Weg zum Dual-Plattform-Gewinner im Quantencomputing.

Neue Fortschritte machen Quantencomputer kleiner und einfacher: D-Wave Quantum braucht weniger Technik, um mehr Qubits zu steuern – ein Schritt Richtung Massenmarkt?

Großauftrag für Rheinmetall: Die Bundeswehr stockt den Rahmenvertrag der 30mm-Munition für den Puma massiv auf. Doch das ist nicht der einzige neue Auftrag.

Milliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.

Alphabet hat 2025 alle großen Tech-Rivalen geschlagen. Analysten sehen starke Treiber für 2026 – vor allem durch Suchmaschinen und Künstliche Intelligenz.

Der Google-Konzern reitet weiter auf der KI-Welle, wodurch Top-Analyst Deepak Mathivanan von Cantor Fitzgerald neues Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht.

Neben chinesischen Robotik-Unternehmen gelten auch die USA als Technologieführer bei humanoiden Robotern. Industrie- und Logistikeinsätze stehen dabei aktuell noch im Fokus, der Markt wächst rasant.