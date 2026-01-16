Spannende Updates von Fraport, Aker BP ASA, PNC Financial Services, State Street

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025
07:00 Uhr, Norwegen: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
13:30 Uhr, USA: State Street, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 12/25
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 12/25
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 USA Fed's Waller speech 19:45 USA Fed's Goolsbee speech
