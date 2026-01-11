    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Mercedes passt Strategie beim autonomen Fahren an

    Foto: Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz passt seine Strategie beim autonomen Fahren an. Der Autobauer stellt seine Pläne für autonome Assistenzsysteme, die das freihändige Fahren ermöglichen, offenbar vorerst zurück, wie das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet. So soll in der überarbeiteten Oberklassenlimousine S-Klasse, die Mercedes Ende Januar vorstellen wird, das Fahren auf dem sogenannten Level 3, bei dem der Mensch am Steuer sogar Filme schauen kann, nicht mehr verfügbar sein, heißt es aus Konzernkreisen.

    Stattdessen will sich der Dax-Konzern zunächst verstärkt auf automatisierte Fahrassistenten konzentrieren, bei denen der Fahrer jederzeit aufmerksam bleiben muss. Die Schwaben haben auf der Technikmesse CES in Las Vegas für den US-Markt ein System vorgestellt, welches innerhalb der Stadt allein anfahren und bremsen, abbiegen, Kreuzungen überqueren und Ampeln beachten kann.

    Mercedes bekam 2021 eine Sonderzulassung für Level-3-Fahrten auf deutschen Autobahnen. In der bisherigen S-Klasse können Kunden unter bestimmten Bedingungen wie einem vorausfahrenden Fahrzeug und gutem Wetter auf der Autobahn bis zu 95 Kilometer pro Stunde autonom fahren.

    Offenbar stehen Produktionskosten und Nachfrage aber nicht im richtigen Verhältnis, schreibt die Zeitung. Niedrigere Level des autonomen Fahrens benötigen weniger komplexe Algorithmen und Autobauer können mit günstigeren Sensoren auskommen.

    Mercedes plant dem Bericht zufolge, sein Level-3-System weiterzuentwickeln - und in künftigen Modellen wieder anzubieten. "Wir können die Angebote in einem Fahrzeug kombinieren, sodass Mercedes-Kunden in der Zukunft sowohl im urbanen Raum als auch auf Autobahnen automatisiert fahren können", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius dem "Handelsblatt".


    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
