Wirtschaft
Mercedes passt Strategie beim autonomen Fahren an
Foto: Mercedes-Stern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz passt seine Strategie beim autonomen Fahren an. Der Autobauer stellt seine Pläne für autonome Assistenzsysteme, die das freihändige Fahren ermöglichen, offenbar vorerst zurück, wie das "Handelsblatt" (Montagsausgabe) berichtet. So soll in der überarbeiteten Oberklassenlimousine S-Klasse, die Mercedes Ende Januar vorstellen wird, das Fahren auf dem sogenannten Level 3, bei dem der Mensch am Steuer sogar Filme schauen kann, nicht mehr verfügbar sein, heißt es aus Konzernkreisen.
Stattdessen will sich der Dax-Konzern zunächst verstärkt auf automatisierte Fahrassistenten konzentrieren, bei denen der Fahrer jederzeit aufmerksam bleiben muss. Die Schwaben haben auf der Technikmesse CES in Las Vegas für den US-Markt ein System vorgestellt, welches innerhalb der Stadt allein anfahren und bremsen, abbiegen, Kreuzungen überqueren und Ampeln beachten kann.
Mercedes bekam 2021 eine Sonderzulassung für Level-3-Fahrten auf deutschen Autobahnen. In der bisherigen S-Klasse können Kunden unter bestimmten Bedingungen wie einem vorausfahrenden Fahrzeug und gutem Wetter auf der Autobahn bis zu 95 Kilometer pro Stunde autonom fahren.
Offenbar stehen Produktionskosten und Nachfrage aber nicht im richtigen Verhältnis, schreibt die Zeitung. Niedrigere Level des autonomen Fahrens benötigen weniger komplexe Algorithmen und Autobauer können mit günstigeren Sensoren auskommen.
Mercedes plant dem Bericht zufolge, sein Level-3-System weiterzuentwickeln - und in künftigen Modellen wieder anzubieten. "Wir können die Angebote in einem Fahrzeug kombinieren, sodass Mercedes-Kunden in der Zukunft sowohl im urbanen Raum als auch auf Autobahnen automatisiert fahren können", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius dem "Handelsblatt".
Stattdessen will sich der Dax-Konzern zunächst verstärkt auf automatisierte Fahrassistenten konzentrieren, bei denen der Fahrer jederzeit aufmerksam bleiben muss. Die Schwaben haben auf der Technikmesse CES in Las Vegas für den US-Markt ein System vorgestellt, welches innerhalb der Stadt allein anfahren und bremsen, abbiegen, Kreuzungen überqueren und Ampeln beachten kann.
Mercedes bekam 2021 eine Sonderzulassung für Level-3-Fahrten auf deutschen Autobahnen. In der bisherigen S-Klasse können Kunden unter bestimmten Bedingungen wie einem vorausfahrenden Fahrzeug und gutem Wetter auf der Autobahn bis zu 95 Kilometer pro Stunde autonom fahren.
Offenbar stehen Produktionskosten und Nachfrage aber nicht im richtigen Verhältnis, schreibt die Zeitung. Niedrigere Level des autonomen Fahrens benötigen weniger komplexe Algorithmen und Autobauer können mit günstigeren Sensoren auskommen.
Mercedes plant dem Bericht zufolge, sein Level-3-System weiterzuentwickeln - und in künftigen Modellen wieder anzubieten. "Wir können die Angebote in einem Fahrzeug kombinieren, sodass Mercedes-Kunden in der Zukunft sowohl im urbanen Raum als auch auf Autobahnen automatisiert fahren können", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius dem "Handelsblatt".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Mercedes-Benz-Aktie: die Aktie lief dem breiten Markt hinterher und ein charttechnischer Befreiungsschlag blieb aus; das Mercosur‑Abkommen und Auszeichnungen/Produktneuheiten sowie die Nvidia‑Kooperation werden als fundamental positiv gewertet; Gegenwind entsteht durch Aufholbedarf beim autonomen Fahren gegenüber US/China und Erwartung einer deutlich niedrigeren Dividende (~1 € weniger).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
thg schrieb 06.01.26, 12:46
mitdiskutieren »
Das hab ich aber heute Morgen ganz anders verstanden.
In Las Vegas präsentiert: Nvidia und Mercedes bringen Roboter-Taxis auf die Straße
https://www.bild.de/leben-wissen/auto/nvidias-ki-erobert-strassen-robotaxi-mit-mercedes-benz-695ca82ca4ee74e14e237141
Tesla und BYD sind nach 5 Jahren ein Haufen Schrott
vonHS schrieb 17.12.25, 12:06
Das Geschäft mit sogenannten Branded Residences boomt. Auch Mercedes hatte bereits vergangenes Jahr seine Marke für einen geplanten Wolkenkratzer mit Luxus-Penthouses in Dubai hergegeben. Nun legt der Autobauer mit Partner Binghatti nach – und lässt gleich ein ganzes Stadtviertel bauen:mitdiskutieren »
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mercedes-laesst-in-dubai-ein-ganzes-stadtviertel-bauen/
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mercedes-laesst-in-dubai-ein-ganzes-stadtviertel-bauen/
vonHS schrieb 17.12.25, 12:04
Mercedes-Benz beendet die Fertigung im mexikanischen Werk in Aguascalientes und damit auch die Kooperation mit Nissan. Die Autofertigung in Mexiko hat sich für die Stuttgarter einfach nicht gelohnt. Laut Insidern war die Fabrik nichts anderes als ein Kostengrab:mitdiskutieren »
https://www.dmm.travel/nc/news/mercedes-fertigung-in-mexiko-…
https://www.dmm.travel/nc/news/mercedes-fertigung-in-mexiko-…
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte