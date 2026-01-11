Edelmetalle und Osteuropaaktien mit super Start in 2026

Es gibt eine alte Börsenregel, die besagt, dass wenn die erste Handelswoche im Jahr positiv abschneidet, dass dann das ganze Jahr positiv verläuft. Wenn dem so ist, dürfte auch dieses Jahr wie schon im Vorjahr ein gutes Börsenjahr werden. So hatten nicht nur fast alle Weltbörsen einen guten Börsenstart, sondern auch die Edelmetalle mit Silber (+4,5%) an der Spitze. Unter den am besten performenden Weltbörsen befinden sich dabei wie schon im Vorjahr wieder einmal die Börsen aus Zentral- und Südosteuropa, die schon wieder den DAX klar outperformen konnten. Dabei störte die Anleger kaum, was der US-Präsident Donald Trump mit Venezuela anstellte und mit Grönland vorhat. Wichtiger war für die Anleger die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der FED in diesem Jahr.

Bulgarien hat in diesem Jahr den Euro eingeführt und die Börse Sofia stieg gleich um 13,5% zum Jahresbeginn. Aber auch die Aktien aus Rumänien und Ungarn stiegen sprunghaft an. Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten und niedrigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen.

Weltbörsen mit gutem Börsenstart macht Hoffnung

