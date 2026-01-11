    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCECE Index (CECE Overal Index EUR) IndexvorwärtsNachrichten zu CECE Index (CECE Overal Index EUR)

    Guter Start = gutes Börsenjahr

    Edelmetalle und Osteuropaaktien mit super Start in 2026

    Edelmetalle, allen voran Silber und Osteuropaaktien glänzten gleich zum Jahresbeginn, was ein gutes Börsenjahr erwarten lässt.

    Es gibt eine alte Börsenregel, die besagt, dass wenn die erste Handelswoche im Jahr positiv abschneidet, dass dann das ganze Jahr positiv verläuft. Wenn dem so ist, dürfte auch dieses Jahr wie schon im Vorjahr ein gutes Börsenjahr werden. So hatten nicht nur fast alle Weltbörsen einen guten Börsenstart, sondern auch die Edelmetalle mit Silber (+4,5%) an der Spitze. Unter den am besten performenden Weltbörsen befinden sich dabei wie schon im Vorjahr wieder einmal die Börsen aus Zentral- und Südosteuropa, die schon wieder den DAX klar outperformen konnten. Dabei störte die Anleger kaum, was der US-Präsident Donald Trump mit Venezuela anstellte und mit Grönland vorhat. Wichtiger war für die Anleger die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der FED in diesem Jahr.

    Bulgarien hat in diesem Jahr den Euro eingeführt und die Börse Sofia stieg gleich um 13,5% zum Jahresbeginn. Aber auch die Aktien aus Rumänien und Ungarn stiegen sprunghaft an. Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten und niedrigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 262 unter www.YouTube.com.

    Weltbörsen mit gutem Börsenstart macht Hoffnung

    Wenn die Börsenregel stimmt, dass wenn die erste Handelswoche im Jahr positiv verläuft, dass dann das ganze Jahr positiv abschneidet, dann haben die Anleger auch in diesem Jahr ein gutes Börsenjahr vor sich. Denn fast alle Weltbörsen hatten einen guten Börsenstart. Der DAX stieg in der ersten Handelswoche um 2,94% auf das neue Allzeit-Hoch von 25.261 Indexpunkte und der S&P-Index um 1,9% auf 6966 Indexpunkte. Dabei konnten einige Börsen aus Zentral- und Südosteuropa wie aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn sowohl den DAX als auch den S&P-Index wie schon im Vorjahr klar outperformen. Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen beflügelten nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht in den USA stimuliert die Risikobereitschaft der Anleger, Jetzt beginnt zudem die Berichtsaison in den USA, wo gute Zahlen erwartet werden.

