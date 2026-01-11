CO₂-Zertifikate – Aufwärtstrend bestätigt, neues Jahreshoch

In der vergangenen Handelswoche standen bei CO₂-Zertifikaten (EUAs) weiter steigende Preise und der Ausblick auf ein engeres Angebotsumfeld im Jahr 2026 im Fokus. Neue politische Beschlüsse gab es nicht – der Markt wird aktuell klar von Fundamentaldaten und Erwartungshaltungen getragen.







Die EU-Emissionszertifikate legten in der Woche um +2,22 % zu und schlossen bei 89,97 EUR/t. Damit beendeten sie die Woche am Wochenhoch und markierten zugleich ein neues Jahreshoch – nicht nur für 2026, sondern auch auf dem höchsten Niveau seit September 2024.







S&P Global berichtet für die Woche bis zum 9. Januar von stabilen bis leicht steigenden Preisen im Bereich 88,2–88,9 EUR/t, getragen von solider Nachfrage, kälterem Wetter und begrenzten Auktionsvolumina zu Jahresbeginn. Das aktuell reduzierte Angebot wirkt damit kurzfristig klar unterstützend.







Der Blick richtet sich zunehmend auf 2026. Analysten gehen davon aus, dass die Auktionsmenge im kommenden Jahr um rund 52 Mio. Zertifikate sinkt. Gründe sind unter anderem die Annullierung maritimer EUAs sowie strukturelle Kürzungen des Caps. In Summe entspricht das laut Marktanalysen einer Angebotsreduktion von rund −8 % gegenüber 2025, was als klar bullischer Faktor interpretiert wird. Die revidierten Auktionskalender wurden bereits im Dezember veröffentlicht – der Markt beginnt diese Verknappung nun sichtbar einzupreisen.







Fazit:



CO₂-Zertifikate zeigen eine starke Woche, schließen am Hoch und bestätigen den intakten Aufwärtstrend, der sich seit dem Liberation Day am 2. April etabliert hat. Die Kombination aus strukturell engerem Angebot 2026, solider Nachfrage und stabiler Positionierung spricht weiterhin für ein konstruktives Marktumfeld.

