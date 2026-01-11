Index-Fantasie verpufft – massive Abverkäufe zum Wochenschluss

Der Kakao-Future (ICE US) stand in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor der Kontrakt –9,78 % und schloss bei 5.312 US-Dollar je Tonne. Besonders auffällig war dabei der abrupte Stimmungsumschwung zum Ende der Woche: Noch am Donnerstag notierte Kakao im Bereich von 6.276 US-Dollar, ehe es am Freitag zu einem massiven Abverkauf kam.







Auslöser war vor allem die Enttäuschung rund um die erwarteten Index-Rebalancing-Flows. Im Vorfeld hatten viele Marktteilnehmer darauf spekuliert, dass die Rückkehr von Kakao-Futures in den Bloomberg Commodity Index (BCOM) ab dem 8. Januar größere, regelbasierte Käufe auslösen würde. Schätzungen lagen bei 30.000 bis 40.000 Kontrakten bis Mitte Januar. Diese Kaufwelle blieb jedoch aus – stattdessen kam es zu Gewinnmitnahmen und einem deutlichen Positionsabbau, insbesondere bei kurzfristig orientierten Akteuren.







Die Reaktion zeigt, wie einseitig der Markt im Vorfeld positioniert war. Sobald klar wurde, dass die erwarteten Zuflüsse nicht sofort materialisieren, drehte die Preisbewegung schnell und dynamisch nach unten. Der Abverkauf am Donnerstag und Freitag war entsprechend technisch getrieben und von hoher Volatilität begleitet.







Ein Blick auf die COT-Daten unterstreicht dieses Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zwar leicht aufgestockt, hält jedoch weiterhin nur knapp über 3.000 Kontrakte netto long. Von einer extremen Long-Positionierung kann also keine Rede sein – der Markt ist eher enttäuscht als überhitzt.







Aus saisonaler Sicht bleibt das Bild konstruktiv. Historisch zeigt Kakao häufig eine positive Tendenz von Januar bis Mitte/Ende März, was grundsätzlich für eine Stabilisierung oder erneute Aufwärtsbewegung sprechen könnte. Kurzfristig ist das Momentum jedoch klar beschädigt, und der Markt muss erst zeigen, ob sich nach dem gescheiterten Rebalancing-Narrativ wieder Käufer finden.







Fazit:



Der Kakao-Future wurde in der vergangenen Woche von einer falschen Erwartungshaltung erwischt. Die ausbleibenden Index-Käufe führten zu einem scharfen Stimmungsumschwung und kräftigen Abgaben zum Wochenschluss. Trotz weiterhin positiver Saisonalität bleibt der Markt kurzfristig fragil. Entscheidend wird sein, ob sich oberhalb der aktuellen Niveaus neue Nachfrage etabliert – oder ob die Enttäuschung zunächst weiter verarbeitet werden muss.

