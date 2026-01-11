    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    Palladium setzt Erholung fort – Positionierung noch am Anfang

    Carsten Stork
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Performance und legte um +10,56 % zu. Der Kontrakt schloss bei 1.874 USD je Unze, nachdem im Wochenverlauf sogar ein Hoch bei 1.937 USD erreicht wurde. Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer konnte ein Großteil der Gewinne gehalten werden. Die zuletzt angekündigten Margin-Erhöhungen wurden vom Markt insgesamt gut absorbiert, auch wenn die Volatilität hoch blieb – ein Muster, das derzeit in nahezu allen Edel- und Industriemetallen zu beobachten ist.

    Strukturell bleibt das Bild konstruktiv. Das Managed Money ist weiterhin netto long positioniert und hält aktuell 579 Kontrakte auf der Long-Seite. Wichtig ist dabei die Einordnung: Diese Long-Position besteht bereits seit Anfang Dezember und ist im historischen Vergleich weiterhin moderat. In anderen Metallen ist die spekulative Positionierung deutlich weiter fortgeschritten, was darauf hindeutet, dass die Positionierung im Palladium noch relativ früh im Zyklus steht und keineswegs überhitzt wirkt.

    Fundamental profitiert Palladium zunehmend von der veränderten industriepolitischen Gemengelage. Die zuvor dominante Annahme eines schnellen und vollständigen Übergangs zur Elektromobilität wird sowohl in den USA als auch in Europa zunehmend relativiert. Damit rückt die Nachfrage aus dem klassischen Automobilsektor wieder stärker in den Fokus, was Palladium strukturell stützt. Auf der Angebotsseite bleiben die Perspektiven für 2026 eng, da Förderausweitungen und Recyclingzuwächse bislang nur begrenzt sichtbar sind.

    Saisonal betrachtet zeigt sich ein klar positives Muster. Historisch besteht bis Ende April eine ausgeprägte Tendenz zu steigenden Preisen, was das aktuelle technische und positionierungsseitige Bild zusätzlich unterstützt.

    Fazit:
    Palladium befindet sich nach der kräftigen Erholungsbewegung weiterhin in einer konstruktiven Phase. Die Kombination aus moderater, aber stabiler Long-Positionierung, verbesserter fundamentaler Wahrnehmung und einer klar positiven Saisonalität spricht dafür, dass die Bewegung noch nicht abgeschlossen ist. Gleichzeitig bleibt die Volatilität hoch, was Rücksetzer jederzeit möglich macht. Insgesamt wirkt die aktuelle Entwicklung weniger wie eine überzogene Rally, sondern eher wie der Beginn einer breiteren Re-Positionierung in einem lange vernachlässigten Metall.

    Autor
    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
