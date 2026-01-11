Gold-Future – Starke Woche, Close nahe Wochenhoch

Der Gold-Future legte in der vergangenen Handelswoche deutlich zu und gewann +4,08 %. Der Kontrakt schloss bei 4.518,4 USD je Unze und damit nahe dem Wochenhoch, das bei 4.527 USD lag. Die Preisentwicklung war über die Woche hinweg klar konstruktiv, Rücksetzer wurden konsequent gekauft. Technisch bleibt das Momentum eindeutig auf der Oberseite.







Auslöser der Bewegung waren unter anderem die US-Arbeitsmarktdaten, die zwar schwächer ausfielen, aber keinen Stress signalisierten. Dieses Umfeld – abkühlendes Wachstum ohne Rezessionsangst – unterstützt weiterhin die Nachfrage nach zinslosen Sachwerten, auch wenn der US-Dollar gleichzeitig relativ fest blieb. Zusätzlich bleibt Gold geopolitisch der zentrale Safe-Haven-Anker. Die zuletzt wieder verschärften Spannungen rund um Iran und Venezuela haben das Sicherheitsbedürfnis erneut erhöht und stützen die Preise.







Auf der Positionierungsseite zeigt sich kein Überhitzungssignal. Das Managed Money hat seine Long-Positionen leicht reduziert, hält aber weiterhin über 227.000 Kontrakte netto long. Die Bewegung bleibt damit klar vom institutionellen Geld getragen und wirkt nicht spekulativ überzogen.







Auch die Saisonalität spricht weiterhin für Gold. Historisch zeigt sich bis Mitte bis Ende Februar eine robuste Phase, in der Gold häufig weiter zulegen kann. In Kombination mit geopolitischen Risiken und einem sich abschwächenden Wachstum bleibt das Umfeld konstruktiv.







Fazit:



Starke Wochenperformance, Schlusskurs nahe dem Hoch und weiterhin solide institutionelle Unterstützung. Gold bleibt klar im Fokus und hat saisonal wie fundamental weiteres Potenzial in den kommenden Wochen.

