    Carsten Stork

    TTF Gas: Fundamentale Spannung steigt – der Markt bleibt erstaunlich gleichgültig

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der TTF Natural Gas Future setzte seine Seitwärts-bis-Abwärtsbewegung in der vergangenen Handelswoche fort und verlor auf Wochenbasis −1,07 %, mit einem Wochenschluss bei 28,565 EUR/MWh. Auf den ersten Blick ein unspektakulärer Verlauf – auf den zweiten Blick jedoch zunehmend bemerkenswert, da sich die fundamentale Lage weiter zuspitzt.

    In Deutschland hält die aktuelle Kältewelle an, begleitet von winterlichen Bedingungen und teils hohen Schneemengen. Entsprechend gehen die Gasspeicherstände mit hoher Geschwindigkeit zurück. In Deutschland liegen sie inzwischen deutlich unter 50 %, auf EU-Ebene bei rund 56 % – Tendenz weiter fallend. Der Winter läuft damit klar auf Hochtouren, während die Entnahmen aus den Speichern spürbar zunehmen.

    Trotz dieses Umfelds bleibt die Marktreaktion bislang erstaunlich verhalten. Weder Preis noch Volatilität spiegeln aktuell die zunehmende Anspannung auf der Versorgungsseite wider. Der Markt scheint sich weiterhin auf ausreichende Importe, LNG-Verfügbarkeit und ein insgesamt kontrollierbares Winter-Szenario zu verlassen. Fundamentale Risiken werden derzeit weitgehend ignoriert.

    Fazit:
    TTF Gas befindet sich aktuell in einem auffälligen Spannungsfeld zwischen Fundamentaldaten und Marktverhalten. Sinkende Speicherstände, anhaltende Kälte und ein fortschreitender Winter stehen einer nahezu teilnahmslosen Preisentwicklung gegenüber. Noch interessiert das niemanden – genau das macht die Situation jedoch zunehmend interessant. Sollte sich die Witterung fortsetzen oder das Vertrauen in die Versorgung kippen, könnte die Reaktion verspätet, aber umso heftiger ausfallen.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
