    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weizen vor USDA-Report: Kursplus trifft auf klar bearish positionierten Markt

    Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche eine spürbar feste Tendenz und legte auf Wochenbasis um +5,27 % zu. Der Anstieg erfolgte dabei relativ gleichmäßig über mehrere Handelstage hinweg, getragen von kurzfristigen …

    Carsten Stork - Weizen vor USDA-Report: Kursplus trifft auf klar bearish positionierten Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche eine spürbar feste Tendenz und legte auf Wochenbasis um +5,27 % zu. Der Anstieg erfolgte dabei relativ gleichmäßig über mehrere Handelstage hinweg, getragen von kurzfristigen Wetterrisiken und einer technischen Erholung aus dem zuvor schwachen Preisniveau. Insgesamt wirkte die Bewegung konstruktiv, ohne jedoch in einen dynamischen Ausbruch überzugehen.

    Gleichzeitig richtet sich der Fokus klar auf den USDA-Report am kommenden Montag, der Angaben zu Winterweizen-Anbauflächen, Lagerbeständen sowie zur Ernte 2025 enthalten wird. Im Vorfeld dieses Berichts ist die Positionierung auffällig: Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen weiter ausgebaut und hält nun rund 88.091 Kontrakte netto short. Das deutet darauf hin, dass der Markt den Bericht eher auf der bearishen Seite erwartet und sich gegen mögliche negative Überraschungen absichert.

    Fundamental bleibt das Bild gemischt. In den US-Plains sorgten zuletzt Niederschläge für eine Entspannung der Trockenheit, was den kurzfristigen Wetter-Premium wieder reduziert hat. Gleichzeitig bleiben globale Angebotsfragen, Exportdynamiken und politische Unsicherheiten weiterhin relevante Faktoren, die den Markt empfindlich machen.

    Fazit:
    Der Weizen-Future zeigt kurzfristige Stärke, steht aber unmittelbar vor einem entscheidenden Ereignis. Die deutliche Short-Positionierung des Managed Money signalisiert Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung. Sollte der USDA-Report keine klaren bullischen Überraschungen liefern, besteht Rückschlagpotenzial. Umgekehrt könnte eine Abweichung von den Erwartungen schnell zu einer Short-Eindeckung führen. Die Richtung der nächsten Wochen dürfte maßgeblich durch den Montagstermin bestimmt werden.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Weizen vor USDA-Report: Kursplus trifft auf klar bearish positionierten Markt Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche eine spürbar feste Tendenz und legte auf Wochenbasis um +5,27 % zu. Der Anstieg erfolgte dabei relativ gleichmäßig über mehrere Handelstage hinweg, getragen von kurzfristigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     