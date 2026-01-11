Weizen vor USDA-Report: Kursplus trifft auf klar bearish positionierten Markt

Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche eine spürbar feste Tendenz und legte auf Wochenbasis um +5,27 % zu. Der Anstieg erfolgte dabei relativ gleichmäßig über mehrere Handelstage hinweg, getragen von kurzfristigen Wetterrisiken und einer technischen Erholung aus dem zuvor schwachen Preisniveau. Insgesamt wirkte die Bewegung konstruktiv, ohne jedoch in einen dynamischen Ausbruch überzugehen.







Gleichzeitig richtet sich der Fokus klar auf den USDA-Report am kommenden Montag, der Angaben zu Winterweizen-Anbauflächen, Lagerbeständen sowie zur Ernte 2025 enthalten wird. Im Vorfeld dieses Berichts ist die Positionierung auffällig: Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen weiter ausgebaut und hält nun rund 88.091 Kontrakte netto short. Das deutet darauf hin, dass der Markt den Bericht eher auf der bearishen Seite erwartet und sich gegen mögliche negative Überraschungen absichert.







Fundamental bleibt das Bild gemischt. In den US-Plains sorgten zuletzt Niederschläge für eine Entspannung der Trockenheit, was den kurzfristigen Wetter-Premium wieder reduziert hat. Gleichzeitig bleiben globale Angebotsfragen, Exportdynamiken und politische Unsicherheiten weiterhin relevante Faktoren, die den Markt empfindlich machen.







Fazit:



Der Weizen-Future zeigt kurzfristige Stärke, steht aber unmittelbar vor einem entscheidenden Ereignis. Die deutliche Short-Positionierung des Managed Money signalisiert Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung. Sollte der USDA-Report keine klaren bullischen Überraschungen liefern, besteht Rückschlagpotenzial. Umgekehrt könnte eine Abweichung von den Erwartungen schnell zu einer Short-Eindeckung führen. Die Richtung der nächsten Wochen dürfte maßgeblich durch den Montagstermin bestimmt werden.

