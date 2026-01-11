    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    Orangensaft setzt Erholung fort – Struktur bleibt konstruktiv

    Der Orangensaft-Future (ICE US) konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss +4,52 % höher bei 205,80 US-Cent. Der Markt zeigte dabei eine klare Aufwärtsdynamik: Bereits zur Wochenmitte, am Mittwoch, den 7. Januar, erreichte der Kontrakt ein Wochenhoch bei 226 US-Cent, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam.

    Die Bewegung fügt sich sauber in die laufende Erholungsphase ein. Seit dem vorläufigen Tief vom 28. November bei 132,50 US-Cent ist der Orangensaft-Future um mehr als 50 % gestiegen. Das ist technisch wie psychologisch eine starke Entwicklung und bestätigt, dass der Markt auf diesem Niveau Käufer gefunden hat.

    Trotz dieser Erholung bleibt der größere Kontext wichtig: Vom Allzeithoch im Dezember 2024 liegt der Orangensaft-Future weiterhin rund 62 % im Minus. Es handelt sich also bislang klar um eine Gegenbewegung innerhalb eines zuvor extremen Abwärtstrends, nicht um eine vollständige Trendwende.

    Interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money ist zuletzt vorsichtiger geworden, aber in konstruktiver Weise: Die zuvor noch über 2.000 Kontrakte umfassende Short-Position Mitte Dezember wurde deutlich reduziert. Aktuell hält das Managed Money nur noch 692 Kontrakte netto short. Das signalisiert nachlassenden Abwärtsdruck und spricht dafür, dass aggressive Short-Wetten weitgehend abgebaut sind.

    Auch die Saisonalität liefert Rückenwind. Historisch zeigt Orangensaft eine positive Tendenz bis Anfang/Mitte März, was die laufende Erholung zusätzlich unterstützt – zumindest solange keine neuen fundamentalen Belastungsfaktoren auftreten.

    Fazit:

    Orangensaft befindet sich in einer sauberen technischen Erholung mit klar verbesserten Strukturen.
    Der starke Anstieg seit Ende November, der deutliche Abbau der Short-Positionen und die positive Saisonalität sprechen kurzfristig für weiter unterstützende Bedingungen.

    Gleichzeitig bleibt der Markt langfristig noch klar unter seinem Allzeithoch, sodass jede weitere Aufwärtsbewegung selektiv und volatil verlaufen dürfte.

