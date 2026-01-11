Platin mit starker Wochenperformance – Korrektur nach Wochenhoch, Trend bleibt konstruktiv

Der Platin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine kräftige Aufwärtsbewegung und schloss mit einem Wochenplus von +5,39 % bei 2.277,80 USD je Unze. Der Markt entwickelte sich zunächst sehr dynamisch und konnte bis Mittwoch, den 07.01., auf ein Wochenhoch von 2.487,80 USD ansteigen. Dieses Niveau erwies sich jedoch als nicht nachhaltig, sodass es im weiteren Wochenverlauf zu Gewinnmitnahmen kam. In einem insgesamt sehr volatilen Metallumfeld – ähnlich wie bei Gold, Silber und Palladium – blieb Platin trotz der Korrektur klar im Plus.







Die zwischenzeitliche Schwäche ist weniger als Trendbruch zu werten, sondern vielmehr als technische Konsolidierung nach einer zuvor sehr steilen Bewegung. Fundamental bleibt das Umfeld unterstützend: geopolitische Unsicherheiten, eine weiterhin solide industrielle Nachfrage sowie strukturelle Angebotsengpässe – insbesondere aus Südafrika – bilden weiterhin ein konstruktives Fundament.







Ein Blick auf die Positionierung bestätigt dieses Bild. Managed Money bleibt klar long positioniert und hält aktuell rund 18.110 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Positionierung dient dem Markt als stabilisierender Faktor und unterstreicht, dass institutionelle Investoren die jüngste Schwäche nicht für einen Richtungswechsel nutzen.







Auch saisonal spricht vieles für Platin. Historisch tendiert der Markt dazu, sein saisonales Hoch erst im Mai (Mitte bis Ende Mai) auszubilden, was dem aktuellen Umfeld grundsätzlich zusätzlichen Rückenwind verleiht – auch wenn kurzfristige Schwankungen angesichts der Nachrichtenlage jederzeit möglich bleiben.







Fazit:



Platin hat in der vergangenen Woche Stärke gezeigt, auch wenn das Wochenhoch nicht verteidigt werden konnte. Die Bewegung wirkt wie eine gesunde Konsolidierung nach einer sehr dynamischen Rally. Managed Money bleibt klar auf der Long-Seite, die saisonale Perspektive ist positiv und die fundamentale Ausgangslage bleibt unterstützend. Unter dem Strich überwiegt ein konstrives Gesamtbild – bei weiterhin erhöhter Volatilität.

