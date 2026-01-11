    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Carsten Stork

    Kupfer bleibt im strukturellen Aufwärtstrend – neue Allzeithochs an CME und LME

    Der Kupfer-Future konnte in der vergangenen Handelswoche eine solide Performance von +3,41 % erzielen und schloss bei 589,05 US-Cent. Die Woche war von hoher Volatilität geprägt, insgesamt jedoch klar konstruktiv. Am Dienstag, dem 6. Januar, …

    Der Kupfer-Future konnte in der vergangenen Handelswoche eine solide Performance von +3,41 % erzielen und schloss bei 589,05 US-Cent. Die Woche war von hoher Volatilität geprägt, insgesamt jedoch klar konstruktiv.

    Am Dienstag, dem 6. Januar, markierte der Kupfer-Future an der CME/COMEX ein neues Allzeithoch bei 611,25 US-Cent. Parallel dazu erreichte auch der Londoner Kupfer-Future an der LME ein neues Rekordhoch. Dass beide Leitkontrakte nahezu zeitgleich neue Höchststände ausbildeten, unterstreicht die Breite und Qualität der Bewegung.

    Im Anschluss kam es zu einer scharfen, aber geordneten Korrektur. Der Markt fiel am Donnerstag bis auf ein Wochentief von 569,55 US-Cent, konnte sich von dort jedoch stabilisieren und schloss deutlich über den Tiefs. Ein klassisches Muster eines starken Marktes: neue Hochs, Gewinnmitnahmen, aber kein Trendbruch.

    Die COT-Daten bestätigen dieses Bild. Das Managed Money bleibt netto long positioniert. Zwar wurden Long-Positionen zuletzt leicht reduziert, das Niveau bleibt jedoch hoch und signalisiert weiterhin institutionelles Vertrauen in den übergeordneten Aufwärtstrend.

    Auch die Saisonalität spricht klar für Kupfer. Historisch zeigt der Markt eine ausgeprägte Stärkephase, die sich häufig bis Mitte/Ende April fortsetzt.

    Fazit:

    Kupfer bleibt fundamental und technisch gut unterstützt. Neue Allzeithochs an beiden großen Börsen, eine weiterhin konstruktive Positionierung und eine günstige saisonale Phase sprechen dafür, dass Rücksetzer aktuell eher als Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten sind. Solange sich das Preisbild oberhalb der jüngsten Tiefs stabilisiert und das Managed Money netto long bleibt, überwiegen die Chancen auf der Oberseite.

