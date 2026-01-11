    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    South32 zieht an – Aluminium-Hausse erreicht die Aktienseite

    Die Aktie von South32 Ltd. konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +8,32 %. Der Kurs stieg von rund 3,54 AUD zu Wochenbeginn auf 3,84 AUD zum Wochenschluss. Die Bewegung war sauber, trendkonform und wurde über die Woche hinweg …

    Carsten Stork - South32 zieht an – Aluminium-Hausse erreicht die Aktienseite
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von South32 Ltd. konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +8,32 %. Der Kurs stieg von rund 3,54 AUD zu Wochenbeginn auf 3,84 AUD zum Wochenschluss. Die Bewegung war sauber, trendkonform und wurde über die Woche hinweg kontinuierlich aufgebaut – kein Spike, sondern echte Nachfrage. South32 entwickelt sich damit klar im Gleichklang mit dem zugrunde liegenden Aluminiumpreis.

    Der Aluminium-Future lieferte zuletzt ein starkes Signal. Am Freitag markierte Aluminium mit 3.090,50 USD ein neues Jahreshoch und zugleich den höchsten Stand seit April 2022. Der übergeordnete Trend bleibt intakt, getragen von struktureller Angebotsknappheit, steigender Nachfrage aus Infrastruktur, Energiewende und Industrie sowie geopolitisch bedingten Produktionsrisiken. Diese Entwicklung schlägt sich nun zunehmend auch in den Produzentenaktien nieder.

    South32 profitiert dabei gleich mehrfach: als reinerer Aluminium-Play, mit operativem Schwerpunkt in Australien, stabiler Kostenbasis und direkter Hebelwirkung auf steigende Aluminiumpreise. Die Aktie zeigt aktuell relative Stärke und bestätigt den positiven Trend im Metall selbst.

    Fazit:
    South32 liefert genau das, was man sich in einer Aluminium-Hausse wünscht: saubere Trendbewegung, klare Kopplung an den Aluminiumpreis und zunehmende Marktakzeptanz. Solange Aluminium oberhalb der Ausbruchsniveaus bleibt, spricht wenig gegen eine Fortsetzung der Bewegung. Ein konstruktives Setup mit strukturellem Rückenwind.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork South32 zieht an – Aluminium-Hausse erreicht die Aktienseite Die Aktie von South32 Ltd. konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +8,32 %. Der Kurs stieg von rund 3,54 AUD zu Wochenbeginn auf 3,84 AUD zum Wochenschluss. Die Bewegung war sauber, trendkonform und wurde über die Woche hinweg …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     