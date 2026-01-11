South32 zieht an – Aluminium-Hausse erreicht die Aktienseite

Die Aktie von South32 Ltd. konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und gewann +8,32 %. Der Kurs stieg von rund 3,54 AUD zu Wochenbeginn auf 3,84 AUD zum Wochenschluss. Die Bewegung war sauber, trendkonform und wurde über die Woche hinweg kontinuierlich aufgebaut – kein Spike, sondern echte Nachfrage. South32 entwickelt sich damit klar im Gleichklang mit dem zugrunde liegenden Aluminiumpreis.







Der Aluminium-Future lieferte zuletzt ein starkes Signal. Am Freitag markierte Aluminium mit 3.090,50 USD ein neues Jahreshoch und zugleich den höchsten Stand seit April 2022. Der übergeordnete Trend bleibt intakt, getragen von struktureller Angebotsknappheit, steigender Nachfrage aus Infrastruktur, Energiewende und Industrie sowie geopolitisch bedingten Produktionsrisiken. Diese Entwicklung schlägt sich nun zunehmend auch in den Produzentenaktien nieder.







South32 profitiert dabei gleich mehrfach: als reinerer Aluminium-Play, mit operativem Schwerpunkt in Australien, stabiler Kostenbasis und direkter Hebelwirkung auf steigende Aluminiumpreise. Die Aktie zeigt aktuell relative Stärke und bestätigt den positiven Trend im Metall selbst.







Fazit:



South32 liefert genau das, was man sich in einer Aluminium-Hausse wünscht: saubere Trendbewegung, klare Kopplung an den Aluminiumpreis und zunehmende Marktakzeptanz. Solange Aluminium oberhalb der Ausbruchsniveaus bleibt, spricht wenig gegen eine Fortsetzung der Bewegung. Ein konstruktives Setup mit strukturellem Rückenwind.

