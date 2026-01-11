Baumwolle-Future – Geduldsspiel trotz positiver Signale

Der Baumwolle-Future an der ICE US schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von +0,64 % bei 64,41 US-Cent. Damit bestätigt sich erneut das Bild eines Marktes, der zwar nicht mehr deutlich fällt, sich aber weiterhin extrem schwer tut, nachhaltiges Momentum nach oben zu entwickeln.







Besonders frustrierend war dabei der Wochenverlauf. Am Dienstag, den 06. Januar, gelang dem Markt zunächst eine saubere Erholung bis auf 65,76 US-Cent. Doch wie schon so oft in den vergangenen Wochen wurde jede Bewegung nach oben konsequent verkauft. Über den restlichen Wochenverlauf setzte sich wieder schrittweise Verkaufsdruck durch, sodass der Kontrakt letztlich nahe dem unteren Bereich der Wochenrange schloss. Baumwolle kommt derzeit schlicht nicht in die Gänge.







Ein konstruktiver Aspekt bleibt jedoch die Positionierung. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Netto-Short-Position weiter reduziert und hält aktuell nur noch rund 28.920 Kontrakte short. Zum Vergleich: Im Oktober lag die Short-Positionierung noch bei über 65.000 Kontrakten. Diese deutliche Reduktion spricht dafür, dass der Verkaufsdruck aus spekulativer Sicht nachlässt – auch wenn sich daraus bislang noch kein Preisanstieg ableiten lässt.









Fundamental und technisch bleibt das Bild gemischt. Exportzahlen und Nachfrage liefern aktuell keine klaren Impulse, weshalb jede Erholung rasch wieder auf Angebot trifft. Das stärkste Argument auf der Long-Seite ist derzeit die Saisonalität: Historisch zeigt Baumwolle bis Anfang März eine tendenziell steigende Tendenz, was zumindest ein gewisses Rückenwind-Potenzial liefert.





Ein zusätzlicher Punkt, der Aufmerksamkeit verdient, ist das Open Interest. Dieses ist seit Mitte/Ende November deutlich angestiegen und liegt inzwischen bei über 317.000 Kontrakten. Ein hohes und weiter steigendes Open Interest deutet darauf hin, dass neue Positionen aufgebaut werden und der Markt sich auf eine größere Bewegung vorbereitet – auch wenn die Richtung bislang offen bleibt.







Fazit:



Baumwolle bleibt ein zähes Setup. Kurzfristig wird jede Erholung verkauft, und es fehlt an einem klaren Trigger für einen Ausbruch. Gleichzeitig sprechen die deutlich reduzierte Short-Positionierung, die positive Saisonalität und das hohe Open Interest dafür, den Markt weiter eng zu beobachten. Noch ist Geduld gefragt – aber die Voraussetzungen für eine größere Bewegung beginnen sich langsam aufzubauen.

