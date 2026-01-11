    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Sojabohnen: Nachfrageimpuls aus China trifft auf vorsichtige Positionierung

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte sich in der vergangenen Handelswoche freundlich und konnte auf Wochenbasis um +1,6 % zulegen. Der März-Kontrakt schloss bei 10,62 USD je Bushel, nachdem der Anstieg bereits zu Wochenbeginn eingesetzt hatte und die Gewinne bis zum Freitag weitgehend gehalten werden konnten. Unterstützung kam vor allem von aktiver chinesischer Nachfrage: Chinas staatlicher Getreidehändler Sinograin kaufte mindestens 600.000 Tonnen US-Sojabohnen für Verschiffung im April und Mai. Zusätzlich bestätigte das USDA weitere Exportverkäufe, die vom Markt überwiegend ebenfalls China zugeordnet wurden.

    Gleichzeitig bleibt der Blick klar nach vorne gerichtet. Der am Montag anstehende USDA-Report (Grain Stocks & WASDE) ist das zentrale Ereignis für die nächste Marktbewegung. Der Markt wartet insbesondere auf neue Einschätzungen zu Lagerbeständen, Erträgen und zur globalen Versorgungslage. Auf der Angebotsseite bleibt Südamerika ein Belastungsfaktor: Die bevorstehende Ernte in Brasilien sorgt weiterhin für Zurückhaltung, auch wenn einzelne Marktteilnehmer davon ausgehen, dass brasilianische Farmer aktuell auf bessere Preise warten.

    Die Positionierung spiegelt diese Gemengelage wider. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell noch rund 104.770 Kontrakte long. Zum Vergleich: Mitte/Ende November lag die Netto-Long-Position noch bei über 250.000 Kontrakten. Dieser deutliche Abbau zeigt, dass ein Großteil der spekulativen Euphorie bereits aus dem Markt gewichen ist – ein Punkt, der mittelfristig auch wieder konstruktiv interpretiert werden kann.

    Saisonal bleibt das Bild klar positiv. Nach einer tendenziell festen Phase bis Mitte Januar ist zwar ein kurzfristiger Rücksetzer möglich, historisch folgt darauf jedoch häufig eine stärkere Aufwärtsbewegung, die sich bis in den Frühsommer hinein (Mai/Juni) erstrecken kann.

    Fazit:
    Sojabohnen bewegen sich aktuell in einem Spannungsfeld aus realer Nachfrage und vorsichtiger Positionierung. Die chinesischen Käufe liefern kurzfristig Unterstützung, während der USDA-Report das nächste richtungsweisende Signal setzen dürfte. Der deutliche Abbau der spekulativen Long-Positionen nimmt dem Markt Überhitzung, und die saisonale Perspektive bleibt klar unterstützend. Entscheidend wird sein, ob die Fundamentaldaten kommende Woche stark genug ausfallen, um neues Momentum in Richtung Frühjahr aufzubauen.

