    Carsten Stork

    Arabica-Kaffee: Guter Start, schwaches Ende – Erholung weiter fragil

    Der Arabica Coffee Future an der ICE zeigte in der vergangenen Woche ein enttäuschendes Bild: Trotz eines zwischenzeitlich starken Anstiegs verlor der Kontrakt auf Wochensicht leicht und schloss bei 356,05 US-Cent, was einem Minus von −0,04 % …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica Coffee Future an der ICE zeigte in der vergangenen Woche ein enttäuschendes Bild: Trotz eines zwischenzeitlich starken Anstiegs verlor der Kontrakt auf Wochensicht leicht und schloss bei 356,05 US-Cent, was einem Minus von −0,04 % entspricht. Damit blieb der Future praktisch unverändert, obwohl es im Wochenverlauf zwischenzeitlich so aussah, als könnte eine nachhaltige Erholung starten.

    Zu Beginn der Woche setzte der Markt eine kräftige Erholungsbewegung in Gang. Am Donnerstag, dem 08.01., erreichte der Kontrakt ein Zwischenhoch bei 383,85 US-Cent – ein Niveau, das kurzfristig wieder Hoffnung auf eine stabilere Trendaufwärtsbewegung weckte. Doch dieser Anstieg wurde anschließend durchweg abverkauft, sodass der Future am Donnerstag und Freitag wieder deutlich nachgab. Die Stärke verpuffte, und die Woche endete nahe dem unteren Bereich der Handelsspanne.

    Das charttechnische Bild bleibt damit frustrierend: Seit dem All-Time-High vom 23. Oktober 2025 liegt Arabica weiterhin rund −18,7 % unter diesem Spitzenstand – der Markt hat bislang keine überzeugende Trendwende vollzogen.

    Auf der Positionierungsseite zeigen die aktuellen COT-Daten eine moderate, aber bemerkenswerte Entwicklung: Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell knapp über 30.500 Kontrakte long. Dies deutet darauf hin, dass spekulative Marktteilnehmer trotz der jüngsten Schwäche an einer Erholung festhalten bzw. wieder Engagement suchen.

    Auch fundamental ist der Markt weiterhin durch Versorgungs- und Angebotsrisiken geprägt. Arabica-Futures bleiben empfindlich gegenüber Wetterbedingungen in Brasilien, dem weltweit größten Arabica-Produzenten, und geopolitischen Unsicherheiten in wichtigen Produktionsregionen, die potenziell die Lieferketten belasten könnten.

    Saisonal steht der Markt ebenfalls vor einer volatileren Phase: Historisch neigt Arabica dazu, bis Anfang/Mitte Februar schwankungsanfällig zu bleiben, bevor mögliche saisonale Unterstützungen greifen.

    Fazit:
    Trotz eines zwischenzeitlich starken Anstiegs konnte der Arabica Coffee Future den Schwung nicht halten und schloss die Woche nahezu unverändert. Die charttechnische Struktur bleibt schwerfällig, während die Long-Positionierung trotz der relativen Schwäche ansteigt – ein Hinweis darauf, dass Käufer zwar im Markt sind, aber keine klare Richtung dominieren. Kurzfristig bleibt der Future volatil und ohne klaren Trend, wobei saisonale und fundamentale Risiken die Lage weiter unruhig halten.

    Autor
    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand.
    Verfasst von Renditemanufaktur
