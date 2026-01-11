Corn bleibt fest – Markt wartet auf richtungsweisenden USDA-Report

Der Corn-Future (CBOT) konnte in der vergangenen Handelswoche um +1,89 % zulegen und schloss bei 445,25 US-Cent. Der Großteil der Bewegung erfolgte bereits zu Wochenbeginn: Gleich am Montag setzte der Markt zu einem Anstieg an, danach verlief der Handel überwiegend ruhig und seitwärts. Zum Wochenschluss zeigte sich der Markt stabil, ohne größere Abgabedynamik.







Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv. Die jüngsten US-Exportdaten unterstreichen die solide Nachfrage: Die Exportverpflichtungen liegen rund 30 % über dem Vorjahresniveau und befinden sich leicht über dem saisonalen Durchschnittstempo. Zusätzlich sorgten internationale Ausschreibungen – unter anderem aus Südkorea – für punktuelle Unterstützung.







Gleichzeitig hält sich der Markt vor dem nächsten Impuls zurück. Am kommenden Montag veröffentlicht das USDA seinen Quartals-Grain-Stocks-Report, der traditionell ein hohes Überraschungspotenzial besitzt. Erwartet wird eine Bestandsmeldung zum Stichtag 1. Dezember, die maßgeblich beeinflussen dürfte, ob sich der Markt nach oben auflöst oder zunächst konsolidiert.







Die COT-Daten liefern ein solides Fundament: Das Managed Money hält weiterhin eine Long-Position von rund 60.112 Kontrakten. Das ist kein extrem bullisches Niveau, signalisiert aber eine verhalten positive Grundhaltung der spekulativen Marktteilnehmer und wirkt stabilisierend.







Auch die Saisonalität spricht kurzfristig eher für eine Seitwärtsphase. Historisch tendiert Corn bis Ende April zu einer neutralen Entwicklung, bevor sich ab Mai bis Mitte/Ende Juni häufig eine stärkere Aufwärtsbewegung ausbildet.







Fazit:







Corn zeigt sich technisch stabil und fundamental gut unterstützt. Der Markt hat den jüngsten Anstieg konsolidiert, ohne Schwäche zu zeigen. Der nächste klare Impuls dürfte vom USDA-Report am Montag ausgehen. Solange das Managed Money netto long bleibt und keine negativen Überraschungen bei den Beständen auftreten, bleibt das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogen bis leicht positiv.

