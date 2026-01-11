Silber bleibt im Aufwärtstrend – Volatilität nimmt deutlich zu

Der Silver-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche eine extrem volatile, unter dem Strich jedoch sehr starke Bewegung. Auf Wochenbasis legte Silber um +10,47 % zu und schloss bei 79,79 US-Dollar je Unze. Während der Woche war die Schwankungsbreite erheblich: Bereits am Mittwoch stieg der Kontrakt bis auf 82,58 US-Dollar, was zeitweise einem Wochenplus von rund 14 % entsprach. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. Nach deutlichen Abgaben bis Donnerstag setzte zum Wochenausklang erneut eine Erholung ein.







Ein wesentlicher Belastungsfaktor in der ersten Wochenhälfte war das Index-Rebalancing, das zu mechanischem Verkaufsdruck führte. Diese Abgaben wurden jedoch relativ gut absorbiert. Der Markt zeigte, dass das gröbste Rebalancing inzwischen verarbeitet ist. Die anschließende Erholung am Freitag deutet darauf hin, dass Käufer auf tieferen Niveaus wieder bereitstanden.







Fundamental sorgten die US-Arbeitsmarktdaten für Rückenwind. Der schwächere Beschäftigungsaufbau reduzierte den Druck auf die Realzinsen und unterstützte Edelmetalle insgesamt. Silber reagierte darauf besonders sensibel, nicht zuletzt aufgrund der zuvor stark ausgedünnten Liquidität nach den Abverkäufen.







Auf der Positionierungsseite zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell nur noch 29.271 Kontrakte netto long. Zum Vergleich: Im Juni lag diese Positionierung noch bei über 67.000 Kontrakten. Dieser kontinuierliche Abbau spricht dafür, dass ein Teil der spekulativen Investoren Gewinne realisiert und vorsichtiger agiert – ein Warnsignal für kurzfristige Übertreibungen, aber kein Trendbruch.







Saisonal bleibt das Umfeld klar unterstützend. Historisch weist der Silver-Future bis Mitte/Ende Februar eine positive Tendenz auf, was die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiterhin untermauert.







Fazit:



Silber bleibt strukturell stark, befindet sich aber in einer Phase deutlich erhöhter Volatilität. Das Index-Rebalancing scheint weitgehend verdaut, der Markt hat seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Gleichzeitig mahnt der spürbare Abbau der Managed-Money-Longs zur Vorsicht, da die Rally zunehmend selektiver getragen wird. Solange die saisonale Unterstützung anhält und die Realzinsen nicht deutlich anziehen, bleibt der Aufwärtstrend intakt – kurzfristige Rücksetzer und schnelle Richtungswechsel dürften jedoch weiter zum Tagesgeschäft gehören.

