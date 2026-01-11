Henry Hub Natural Gas Future – Massiver Abverkauf setzt sich fort

Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future erlebte in der vergangenen Handelswoche einen außergewöhnlich starken Abverkauf. Nach einem bereits deutlichen Minus von rund 6 % in der Vorwoche verlor der Kontrakt weitere 13,69 % und schloss nahe dem Wochentief bei 3,141 USD/mmBtu. Bereits zu Wochenbeginn eröffnete der Markt mit einem klaren Gap-down, konnte sich zunächst stabilisieren, geriet jedoch nach der Veröffentlichung der Lagerdaten erneut massiv unter Druck.







Aus technischer Sicht ist die Bewegung bemerkenswert: Seit dem Hoch vom 5. Dezember bei 5,496 USD hat Natural Gas nun rund 42,9 % an Wert verloren. Das unterstreicht einmal mehr die extreme Volatilität des Energiemarktes und insbesondere von Erdgas, wo sich fundamentale Erwartungen sehr schnell in starken Preisbewegungen niederschlagen.







Fundamental dominiert derzeit eindeutig das Angebot. Die Märkte preisen ein Szenario ein, in dem wärmere Wetterprognosen für Ende Januar die Heiznachfrage deutlich dämpfen. Gleichzeitig bleibt die US-Produktion auf Rekordniveau, während LNG-Exporte – trotz historisch hoher Volumina – nicht ausreichen, um den Angebotsüberhang spürbar zu reduzieren. Zwar fiel der jüngste EIA-Lagerbericht mit einem Draw von -119 Bcf deutlich bullisher als erwartet aus, doch dieser Impuls verpuffte rasch, da der Markt den Rest des Winters zunehmend als „überschusslastig“ bewertet.







Die Positionierung bestätigt dieses Bild. Laut COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 165.000 Kontrakte netto short. Trotz des massiven Preisverfalls setzt die spekulative Seite also nicht auf eine unmittelbare Gegenbewegung, sondern positioniert sich weiter in Trendrichtung.







Saisonal passt dieses Verhalten ins Bild. Historisch zeigt Natural Gas häufig Schwäche bis Anfang/Mitte Februar, bevor es – abhängig vom Wetterverlauf – zu einer Erholungsphase kommen kann. Aktuell spricht jedoch weder die Positionierung noch das kurzfristige fundamentale Umfeld für eine schnelle Stabilisierung.







Fazit:



Ein extrem dynamischer Abwärtstrend, getrieben von Angebotsüberhang, warmen Wettererwartungen und aggressiver Short-Positionierung. Natural Gas bleibt hochvolatil – und kurzfristig klar unter Druck.

