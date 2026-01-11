Dollar Index Future – Zweiter Wochengewinn in Folge

Der Dollar Index Future setzte seine Erholung in der vergangenen Handelswoche fort und legte um +0,74 % zu. Der Kontrakt schloss bei 98,90 Punkten und verzeichnete damit den zweiten Wochengewinn in Folge. Die Aufwärtsbewegung verlief über weite Strecken der Woche relativ gleichmäßig, insbesondere seit Mittwoch, dem 6. Januar, gewann der Dollar deutlich an Momentum.







Zusätzlichen Rückenwind lieferten die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember. Zwar fiel der Beschäftigungsaufbau mit +50.000 Stellen schwächer aus als erwartet, doch die Daten reichten aus, um die Erwartung zu festigen, dass die Fed die Zinsen beim Januar-Meeting unverändert lässt. In der Folge zog der Dollar nochmals an und konnte kurzzeitig über die Marke von 99 Punkten steigen. Dieses Niveau erwies sich jedoch als zu hoch, sodass der Ausbruch nicht bestätigt wurde. Dennoch ging der Dollar Index nahe am Wochenhoch aus dem Handel.







Auch im breiteren Marktumfeld zeigte sich der Greenback fest. Gegenüber dem japanischen Yen markierte der Dollar ein Ein-Jahres-Hoch, während der Dollar Index insgesamt auf den zweiten Wochengewinn in Folge zusteuerte. Die Neubewertung der Zinserwartungen – mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 95 % für eine Zinspause im Januar – wirkt dabei klar unterstützend.







Besonders interessant bleibt die Positionierung. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen weiter deutlich reduziert. Der Netto-Short liegt aktuell nur noch bei 3.831 Kontrakten, nachdem Anfang Dezember noch über 16.000 Kontrakte short gehalten wurden. Dieser kräftige Abbau deutet darauf hin, dass ein Großteil der zuvor negativen Dollar-Positionierung inzwischen bereinigt wurde.







Fazit:



Der Dollar Index zeigt sich technisch stabil und fundamental gut unterstützt. Der zweite Wochengewinn in Folge, die hawkisheren Zinserwartungen nach den US-Arbeitsmarktdaten und der deutliche Abbau der Short-Positionen sprechen für ein weiterhin konstruktives Umfeld. Kurzfristig bleibt die Zone um 99 Punkte ein wichtiger Widerstand, während die Positionierung dem Dollar weiter Rückenwind verleiht.

