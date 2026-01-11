    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Bitcoin-Future – Momentum verliert an Kraft nach Jahresauftakt

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future schloss die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit +0,14 % bei 90.645 USD. Nach einem starken Jahresauftakt konnte der Markt die Gewinne jedoch nicht weiter ausbauen. Bereits am Montag, dem 05.01., stieg der Kontrakt intraday bis auf 95.245 USD, scheiterte dort jedoch klar und gab einen Großteil der Bewegung im weiteren Wochenverlauf wieder ab. Entscheidend: Trotz der Korrektur blieb Bitcoin zum Wochenschluss oberhalb der psychologisch wichtigen 90.000-USD-Marke.

    Das kurzfristige Bild ist damit geprägt von hoher Volatilität bei nachlassendem Momentum. Jeder Erholungsversuch in Richtung der oberen Range wurde zuletzt verkauft, während auf der Unterseite bislang noch kein nachhaltiger Bruch wichtiger Unterstützungen zu beobachten ist. Der Markt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase, ohne klare Richtungsentscheidung.

    Ein Blick auf die Positionierung bestätigt dieses Bild. In den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt leicht ausgeweitet und hält aktuell knapp über 700 Kontrakte netto short. Das ist kein extremes Niveau, signalisiert aber eine wachsende Vorsicht auf spekulativer Seite nach dem gescheiterten Anlauf über 95.000 USD.

    Unterm Strich bleibt Bitcoin technisch stabil, aber ohne frischen Impuls. Solange sich der Markt oberhalb von 90.000 USD hält, ist der übergeordnete Aufwärtstrend nicht infrage gestellt. Gleichzeitig zeigt das Verhalten der vergangenen Woche klar, dass die Käufer aktuell nicht bereit sind, höhere Preise aggressiv zu verteidigen.

    Fazit:
    Bitcoin konsolidiert nach dem starken Jahresauftakt. Momentum und Anschlusskäufe fehlen bislang, während die Volatilität hoch bleibt. Für neue Impulse braucht es entweder einen überzeugenden Ausbruch über die jüngsten Hochs oder einen tieferen Rücksetzer, der frische Nachfrage aktiviert.

