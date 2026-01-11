WTI Crude Oil: Extrem bearish positionierter Markt trifft auf steigende geopolitische Risiken

Der WTI-Crude-Oil-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss bei 58,78 US-Dollar pro Barrel im Plus. Die Woche war dabei von außergewöhnlich hoher Volatilität geprägt. Am Mittwoch markierte der Markt noch ein Wochentief bei 55,76 US-Dollar, bevor es im Zuge zunehmender geopolitischer Spannungen zu einer kräftigen Gegenbewegung kam. Am Freitag stieg WTI zeitweise bis auf 59,77 US-Dollar und schloss nahe diesem Niveau.







Treiber der Bewegung waren klar geopolitischer Natur. Die Eskalation der Proteste im Iran, zunehmende Unsicherheit rund um russische Exporte im Kontext des Ukraine-Krieges sowie weiterhin offene Fragen zur tatsächlichen Verfügbarkeit venezolanischer Lieferungen haben den Risikoaufschlag im Ölmarkt wieder erhöht. Diese Faktoren haben den Markt kurzfristig gezwungen, die bislang dominierende Überschuss-Narrative zumindest teilweise zu hinterfragen.







Besonders auffällig bleibt die Positionierung. Das Sentiment ist weiterhin extrem bearish. Der Markt ist so gering long positioniert wie seit 2010 nicht mehr. Das Managed Money hat zuletzt sogar nochmals Long-Positionen abgebaut und hält aktuell nur noch rund 57.352 Kontrakte netto long. Der Markt ist defensiv positioniert, obwohl geopolitische Risiken zunehmen – ein klassisches konträres Setup.







Saisonal betrachtet ist das Bild zweigeteilt. Kurzfristig tendiert WTI statistisch noch bis Mitte Februar eher seitwärts bis leicht schwächer, bevor im weiteren Verlauf eine deutlich positivere saisonale Phase beginnt.







Fazit:



WTI befindet sich in einem spannenden Spannungsfeld. Fundamentale Angebotsrisiken nehmen zu, während die Marktpositionierung extrem defensiv bleibt. Das schafft ein klassisches Contrarian-Setup, auch wenn die Saisonalität kurzfristig noch Gegenwind liefern kann. Sollte sich eines der geopolitischen Risiken materialisieren oder die Short-/Under-Positionierung aufgelöst werden, kann sich die Überschuss-Narrative sehr schnell drehen. Die Volatilität dürfte hoch bleiben – das Chancen-Risiko-Profil aber zunehmend interessanter werden.

