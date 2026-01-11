    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gefrierender Regen - Bahn erwartet nur kleinere Störungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bahn erwartet nur kleine Einschränkungen Montag
    • Größte Probleme: vereiste Weichen und Übergänge
    • Kritik an Bahn-Management bei winterlichen Bedingungen
    Gefrierender Regen - Bahn erwartet nur kleinere Störungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn rechnet für Montag derzeit nur mit kleineren Einschränkungen durch gefrierenden Regen. Es sei nicht davon auszugehen, dass es erneut so große Probleme wie am Freitag und Samstag geben könnte, sagte der Chef des für die Infrastruktur zuständigen Bahn-Unternehmens DB InfraGo, Philipp Nagl. Auch Blitzeis bedeute aber durchaus eine signifikante Gefahr - unter anderem durch das erhöhte Sturzrisiko für Reisende.

    Gefrierender Regen kann dazu führen, dass sich auf Oberleitungen eine die Stromabnahme behindernde Eisschicht bildet. Weichen, Signale und Bahnübergänge können vereisen und dadurch blockieren oder Fehlfunktionen zeigen.

    Größtes Problem waren Weichen und Übergänge

    Weichen und Übergänge stellten auch die größte Herausforderung für den Bahnverkehr im Norden Deutschlands in den vergangenen Tagen dar, wie Nagl erklärte. Zwar seien rund 50.000 der bundesweit 70.000 Weichen mit Heizungen ausgestattet. Diese kämen aber gegen größere Verwehungen oder Eisbrocken nicht an, dann müsse von Hand geräumt werden - und das bei viel Wind wie am Freitag und Samstag immer wieder. An Bahnübergängen wiederum setzten sich durch die passierenden Fahrzeuge Schnee und Eis in den Gleisen fest und müssten ebenfalls per Hand entfernt werden.

    Mehr spezielle Räumfahrzeuge wären also bei den Hauptherausforderungen der letzten Tage gar keine Hilfe gewesen, betonte Nagl. Ein Mangel an Räumgerät wird von Kritikern als ein Argument dafür genannt, dass die Deutsche Bahn bei winterlichen Verhältnissen schnell an Grenzen gerät.

    Sofort Kritik an der Bahn

    Auch aktuell wurden sofort erste kritische Stimmen laut. "Andere europäische Länder bekommen das besser hin, wenn es schneit oder kalt ist", sagte Christoph Ploß (CDU), Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, der "Rheinischen Post" (Montag). Es könne nicht sein, dass bei Winterwetter in Deutschland tagelang kaum Züge fahren.

    Die Grünen forderten eine kritische Prüfung des Krisenmanagements der Bahn. Die Bahn schränke "heute den Bahnverkehr ein, wo dieser früher bei teils schwierigeren Wetterverhältnissen aufrechterhalten wurde", sagte Grünen-Bahnexperte Matthias Gastel der "Rheinischen Post". Dafür gebe es Gründe - nicht alle seien bei der Deutschen Bahn zu finden. Weichenheizungen zum Beispiel seien seitens des Bundes nur begrenzt zuschussfähig.

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte der "Rheinischen Post", die Bahn werde sicher analysieren, "wo es besonders gut Hand in Hand lief, und da, wo es etwas zu verbessern gibt, Abläufe weiter optimieren". Klar sei aber auch, dass bei solchen extremen Wetterlagen kein planbarer Normalbetrieb möglich sei und immer wieder neu reagiert werden müsse.

    Nagl wies darauf hin, dass der Bahnverkehr in den Niederlanden über Tage und auch in Frankreich auf zahlreichen Strecken im Zuge des Wintersturms ausgefallen sei. So viel Schnee mit zugleich so starken Verwehungen habe es im Norden Deutschlands seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gegeben./kll/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gefrierender Regen - Bahn erwartet nur kleinere Störungen Die Deutsche Bahn rechnet für Montag derzeit nur mit kleineren Einschränkungen durch gefrierenden Regen. Es sei nicht davon auszugehen, dass es erneut so große Probleme wie am Freitag und Samstag geben könnte, sagte der Chef des für die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     