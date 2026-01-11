    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahnchefin Palla

    Hauptstrecken nach Wintersturm wieder frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Drittel des Fernverkehrs stabil, Hauptachsen frei.
    • Wintersturm "Elli" sorgte für massive Verspätungen.
    • Bahn erwartet keine großen Störungen zur Wochenmitte.
    HANNOVER (dpa-AFX) - Rund zwei Drittel des Fernverkehrs der Deutschen Bahn fährt wieder stabil. "Die großen Hauptachsen sind alle freigeräumt und befahrbar", sagte Bahnchefin Evelyn Palla am Mittag am Hauptbahnhof in Hannover. Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften, die in den letzten Tagen im Einsatz waren.

    Wintersturm "Elli" hatte für Ausfälle und massive Verspätungen der Bahn gesorgt. Im Norden Deutschlands wurde der Fernverkehr zeitweise komplett eingestellt. Gestrandete Reisende kamen teilweise in Zügen, die in Bahnhöfen abgestellt wurden, unter. Die Deutsche Bahn rechne auch am Nachmittag noch mit Einschränkungen auf vielen Strecken.

    Die Lage am Wochenende war laut Palla sehr dynamisch. Schneeverwehungen hatten die Bahn vor große Herausforderungen gestellt. Für den Start der neuen Woche rechne die Bahn trotz des Winterwetters nicht mit großen Störungen. Palla war nach eigenen Angaben mit einem der ersten Züge von Berlin nach Hannover gereist./bld/DP/zb





    dpa-AFX
