Würden auf iranischen Angriff mit Macht reagieren

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Irans Drohung, im Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der Protestbewegung auch mit Gegenschlägen auf Israel zu reagieren, sieht sich die dortige Armee vorbereitet. "Wir werden bei Bedarf in der Lage sein, mit Macht zu reagieren", teilte das israelische Militär mit.

Am Wochenende habe es wegen der Entwicklungen im Iran mehrere Lagebesprechungen gegeben, hieß es weiter. Israels Armee betonte zugleich: "Die Proteste sind eine interne iranische Angelegenheit." Die Lage werde aber beobachtet.