    Israels Armee

    Würden auf iranischen Angriff mit Macht reagieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran droht mit Angriffen auf Israel bei US-Intervention.
    • Israelische Armee bereitet sich auf mögliche Reaktionen vor.
    • Trump unterstützt Proteste im Iran, Lage wird beobachtet.
    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Irans Drohung, im Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der Protestbewegung auch mit Gegenschlägen auf Israel zu reagieren, sieht sich die dortige Armee vorbereitet. "Wir werden bei Bedarf in der Lage sein, mit Macht zu reagieren", teilte das israelische Militär mit.

    Am Wochenende habe es wegen der Entwicklungen im Iran mehrere Lagebesprechungen gegeben, hieß es weiter. Israels Armee betonte zugleich: "Die Proteste sind eine interne iranische Angelegenheit." Die Lage werde aber beobachtet.

    US-Präsident Donald Trump hatte den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. Teheran drohte, jede Attacke der USA werde zu Angriffen auf Israel und regionale US-Militärstützpunkte als "legitime Ziele" führen, zitierte der arabische Sender Alaraby auf X Irans Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf.

    Vor gut einem halben Jahr hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und mit den USA Ziele aus der Luft bombardiert, darunter Atomanlagen, militärische sowie zivile Einrichtungen in weiten Landesteilen. Irans Streitkräfte feuerten ballistische Raketen auf Israel./cir/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
