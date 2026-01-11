Totaler Blackout in Region Saporischschja behoben

In einer früheren Version des Artikels hieß es, der Krieg habe vor mehr als vier Jahren begonnen. Richtig ist, dass er vor fast vier Jahren begann.)

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Der von schweren russischen Drohnenangriffen in der Nacht verursachte vollständige Stromausfall in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Behördenangaben weitgehend behoben. "Stand 07.00 Uhr (06.00 Uhr MEZ) ist die Stromversorgung in der Region Saporischschja - und das betrifft 382.500 Familien und Firmen - vollständig wiederhergestellt", sagte der Direktor des örtlichen Energieversorgers Saporischschjaoblenergo, Andrij Stasewskyj laut einem Telegrameintrag des Unternehmens.