    LUMISTAR zieht Rekordpublikum auf der CES 2026 an und definiert die Zukunft des Sporttrainings neu

    Das KI-Tennissystem TERO und das KI-Basketballsysteem CARRY werden von Sportlern, Trainern und Branchenführern als bahnbrechende Innovationen gefeiert

    LAS VEGAS, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LUMISTAR beendete sein Debüt auf der CES 2026 mit überwältigender Aufmerksamkeit seitens der Besucher, Medien und Branchenexperten, da die Live-Demonstrationen seiner KI-gestützten Tennis- und Basketball-Trainingssysteme während der gesamten Messe durchweg für vollbesetzte Zuschauerränge sorgten.

    Tero and Carry at Lumistar CES

    Während mehrtägiger praktischer Vorführungen wurde der Stand von LUMISTAR zu einem Anziehungspunkt für Sportler, Trainer, Vereinsbetreiber und Sporttechnologie-Experten – viele beschrieben die Erfahrung als grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Sporttraining durchgeführt, gemessen und skaliert werden kann.

    Die Besucher bezeichneten beide Systeme wiederholt als „bahnbrechend" und verwiesen dabei auf ihre Fähigkeit, aktiv am Training teilzunehmen, anstatt nur Ergebnisse aufzuzeichnen.

    Eine Pause von traditionellen Trainingsgeräten

    Seit Jahrzehnten ist die Sporttrainingstechnologie durch Wiederholungen und statische Programmierung geprägt. Herkömmliche Ballmaschinen führen voreingestellte Übungen aus. Wearables und Videosysteme analysieren die Leistung nach Abschluss der Trainingseinheiten.

    Die KI-Trainingssysteme von LUMISTAR stellen dieses Modell in Frage.

    Durch die Kombination von Echtzeit-Computersicht, adaptiver Entscheidungsfindung und Ausführung auf dem Spielfeld reagieren sowohl TERO (KI-Tennistrainingssystem) als auch CARRY (KI-Basketballtrainingssystem) sofort auf das Verhalten der Athleten und passen Schwierigkeitsgrad, Tempo und Trainingslogik Schlag für Schlag an.

    Die Teilnehmer stellten fest, dass diese Veränderung das Training von einer repetitiven Übung in einen sich entwickelnden Dialog zwischen Athlet und System verwandelt, der realen Wettkampfsituationen sehr ähnlich ist.

    Von der Datenerfassung über die Datenspeicherung bis hin zur Umsetzung

    Einer der von den CES-Teilnehmern am häufigsten genannten Vorteile war die Fähigkeit des Systems, rohe Leistungsdaten in sofort umsetzbare Trainingsergebnisse umzuwandeln.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die fragmentierte oder ungenutzte Daten generieren, legt die Plattform von LUMISTAR Wert auf:

    • Kontinuierliche Datenspeicherung über alle Trainingseinheiten hinweg
    • Echtzeit-Leistungsauswertung
    • Klare Visualisierung des Fortschritts und der Trainingseffizienz

    Trainer und Sportler betonten, dass dieser Ansatz die verschwendete Trainingszeit drastisch reduziert und gleichzeitig den Erwerb von Fähigkeiten beschleunigt – wodurch jede Trainingseinheit messbar, vergleichbar und zielorientiert wird.

