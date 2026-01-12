Heute 17Uhr! Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

Small & Micro Caps bieten Anlegern oft attraktive Chancen, da diese Unternehmen schneller wachsen und weniger bekannt sind als große Konzerne. Da sie noch nicht die Größe und den Bekanntheitsgrad großer Unternehmen erreicht haben, können sie sich auf Nischenmärkte spezialisieren, die von anderen Unternehmen oft übersehen werden. Dadurch können sie schneller expandieren und höhere Wachstumsraten erzielen. Durch die Investition in Small & Micro Caps können Anleger in vielversprechende Unternehmen mit einem großen Potenzial investieren und von einem frühen Einstieg profitieren.

Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. € in der DACH-Region spezialisiert. Die Anlagestrategie ist dabei auf auf wachstumsstarke und profitable Unternehmen mit einer hohen Cash-Generierung sowie hohen Kapitalrenditen ausgerichtet. Darüber hinaus ist die Qualität des Managements ein wichtiger Aspekt in der Analyse. Das Fondsberaterteam setzt auf einen fokussierten Ansatz mit einem Portfolio von 20-30 Unternehmen und investiert in aussichtsreiche Unternehmen, die durch umfangreiche Fundamentalanalysen identifiziert werden. Dabei wird auf eine langfristige Perspektive und eine aktive Anlagestrategie gesetzt, um das volle Potenzial der ausgewählten Unternehmen auszuschöpfen.

Aktuelle Einblicke möchten wir Ihnen in unserer Webkonferenz geben.

Zur Anmeldung gelangen Sie hier