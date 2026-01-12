SPD will mit "Deutschland-Korb" Lebensmittelpreise senken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will mit einem Aktionsplan die stark gestiegenen Lebensmittelpreise in Deutschland senken. Wie die "Rheinische Post" (Montagsausgabe) berichtet, ist dabei auch die Einführung eines "Deutschland-Korbs" geplant. SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher sagte der Zeitung: "Steigende Lebensmittelpreise sind für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen kein abstraktes Problem, sondern eine tägliche Belastung."Nach dem Vorbild Griechenlands sollen demnach Handelsketten auf freiwilliger Basis einen solchen "Deutschland-Korb" anbieten, also "einen Warenkorb mit günstigen und preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus allen wichtigen Warengruppen", heißt es in dem Konzept. Ziel sei eine schnelle, spürbare Entlastung der Verbraucher und die Sicherstellung einer bezahlbaren Grundversorgung für alle. Darüber hinaus soll konsequenter gegen Mogelpackungen vorgegangen und eine Preisbeobachtungsstelle eingerichtet werden, die frühzeitig vor Teuerungen warnt.Limbacher sagte weiter, zu viele Menschen müssten sich am Ende des Monats fragen, "ob das Geld noch für frisches Obst und Gemüse, die Butter oder hin und wieder Fleisch oder Fisch reicht". Das dürfe nicht so bleiben, so der Fraktionsvize.