    Alamar Biosciences gibt Abschluss der überzeichneten Wandelanleihe-Finanzierung und Erweiterung des Führungsteams bekannt

    Foto: adobe.stock.com

    T. Rowe Price Investment Management, Inc. und Braidwell LP beteiligen sich als neue Investoren

    Stephen Williams, MD, Ph.D. tritt als wissenschaftlicher Leiter ein

    Rebecca Chambers und Frank Witney, Ph.D., in den Verwaltungsrat berufen

    FREMONT, Kalifornien, 12.Januar 2026 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, Inc. ("Alamar"), , ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsproteomik, das sich der Früherkennung von Krankheiten widmet, gab den Abschluss einer überzeichneten Wandelanleihe-Finanzierung bekannt, die neues Kapital in Höhe von mehr als 50 Millionen US-Dollar einbringt. Die von T. Rowe Price Investment Management, Inc. und Braidwell LP beratenen Kunden traten der Finanzierung als neue Investoren bei. Bestehende Investoren, darunter Illumina Ventures und Sands Capital, beteiligten sich ebenfalls. Die Finanzierung wird die weitere kommerzielle Entwicklung von Alamars Präzisionsproteomik-Plattform unterstützen.

    "Wir wissen die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren sehr zu schätzen und freuen uns, unsere neuen Partner willkommen zu heißen", sagte Dr. Yuling Luo, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Alamar. "Ihr Vertrauen in unsere Vision und Strategie unterstreicht das transformative Potenzial unserer Arbeit. Diese Investition wird es uns ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen und die Reichweite unserer Plattform weiter zu vergrößern, um den vollen Wert der Präzisionsmedizin und der Krankheitsfrüherkennung zu erschließen.

    Erweiterung der Führung und des Vorstands
    Alamar kündigte außerdem wichtige Neuzugänge im Führungsteam und im Vorstand an, um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und sein Engagement für operative Spitzenleistungen zu unterstützen.

    Stephen Williams, MD, PhD

     

    Rebecca Chambers

     

    Frank Witney, PhD

    Um die wissenschaftliche Führung des Unternehmens weiter zu stärken, begrüßt Alamar Dr. Stephen Williams als Chief Scientific Officer. Steve verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Präzisionsmedizin und Biomarker-Innovation. Zuletzt war er Chief Medical Officer bei Standard BioTools und SomaLogic und davor 18 Jahre lang bei Pfizer in leitenden Funktionen tätig. Als anerkannte Führungspersönlichkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft war er Mitglied des NIH National Advisory Council for Biomedical Imaging and Bioengineering (Nationaler Beirat für biomedizinische Bildgebung und Biotechnik), half bei der Gründung der Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative und war Mitbegründer des FDA-FNIH-PhRMA Biomarker Consortium.

