Paukenschlag bei D-Wave! Rheinmetall und Almonty Industries bei Zukunftstechnologien Fusions-Energie und Lasertechnik dabei!

Paukenschlag bei D-Wave. Der Quantum-Spezialist will das Geschäftsmodell mit einer Übernahme erweitern. Dafür nimmt man 550 Mio. USD in die Hand. Ob sich das auszahlt, ist heute wohl kaum zu beurteilen. Dass Almonty von der hohen Nachfrage und dem knappen Angebot bei Wolfram in der westlichen Welt profitiert, ist leicht zu beurteilen. Die Aktie gehörte 2025 zu den Highflyern und erscheint weiterhin nicht teuer. Dabei deutet sich ein weiterer Treiber an. Denn Wolfram trägt entscheidend zu Erfolgen in der Fusionsenergie bei. Auch Rheinmetall arbeitet an Zukunftstechnologien. Der größte deutsche Rüstungskonzern will künftig Drohnen und andere Flugkörper mit Lasern abschießen. Die Diversifikation abseits von Kampfpanzern und anderem schweren Gerät ist richtig und wichtig.
