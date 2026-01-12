UN-Generalsekretär schockiert über Gewalt gegen Demonstranten im Iran

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres appelliert an die iranischen Behörden, keine Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden. Das Recht auf freie Meinungsäußerung müsse uneingeschränkt geachtet werden, schrieb Guterres auf der Plattform X. Er sei "schockiert" angesichts der Berichte über Gewalt gegen Demonstranten, die in den vergangenen Tagen zu Todesfällen geführt hätte. Er forderte "maximale Zurückhaltung" der Sicherheitskräfte.

Außerdem forderte Guterres, den Menschen im Land wieder den Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Iranische Sicherheitsbehörden haben die Kommunikation im Land durch Internetsperren und blockierte Telefonleitungen stark eingeschränkt. So soll unter anderem der Kontakt zwischen Demonstranten verhindert werden./rew/DP/zb



