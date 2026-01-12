    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nouripour

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starlink könnte den Demonstranten im Iran helfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Satelliteninternet könnte Iran-Demonstranten helfen.
    • Trump sollte Unterstützung für Proteste verstärken.
    • EU muss iranische Revolutionsgarden als Terror einstufen.
    Nouripour - Starlink könnte den Demonstranten im Iran helfen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Einschätzung von Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour könnte Satelliteninternet den Demonstranten im Iran eine Hilfe sein. Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump sagte Nouripour im ZDF-"heute journal": "Wenn Trump jetzt am 16. Tag hintereinander sagt "Ich werde euch helfen", dann würde es extrem helfen, wenn die jetzt beispielsweise über Starlink und über Internet den Menschen im Iran die Möglichkeit geben, dass sie kommunizieren." Das würde den Demonstranten laut Nouripour helfen, bestimmte Gegenden, in denen auch scharf geschossen werde, meiden zu können. Und sie könnten sich damit Aufmerksamkeit verschaffen.

    Der weltweit bedeutendste Provider von Satelliteninternet ist die Firma SpaceX des US-Tech-Milliardärs Elon Musk mit dem Dienst Starlink. Trump hatte den Teilnehmern der anhaltenden Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran mehrfach Unterstützung zugesichert. Die iranische Führung blockiert seit Donnerstag das Internet im Land. Damit will sie in der Regel die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Außerdem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste unterdrückt werden. Eine Verbindung zur Außenwelt ist über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals vorhanden sind.

    Nouripour bekräftigte seine Forderung, dass Europa den Demonstranten stärker beistehen müsse. So müssten die iranischen Revolutionsgarden in der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft werden. "Das würde helfen, dass sie sich weniger finanzieren können." Zudem gebe es die Möglichkeit, private Vermögen der Eliten, die die Bevölkerung drangsalierten, in der Europäischen Union einzufrieren. Die Revolutionsgarden sind die Elitestreitkräfte des Iran und deutlich mächtiger als die regulären Streitkräfte des Landes. Sie wurden nach der Islamischen Revolution von 1979 gegründet./bg/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nouripour Starlink könnte den Demonstranten im Iran helfen Nach Einschätzung von Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour könnte Satelliteninternet den Demonstranten im Iran eine Hilfe sein. Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump sagte Nouripour im ZDF-"heute journal": "Wenn Trump jetzt am 16. Tag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     