Wadephul bei Rubio in Washington - UN-Besuch in New York

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul führt an diesem Montag angesichts der US-Drohungen mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands und der Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine hochrangige Gespräche in Washington. Am Nachmittag deutscher Zeit (16.30 Uhr) wird der CDU-Politiker von seinem Kollegen Marco Rubio empfangen.

Neben Grönland und der weiteren Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine soll es um die transatlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen. Wadephul hatte die USA vor dem Abflug an ihre Verantwortung für Freiheit, Selbstbestimmung und die Nato erinnert.