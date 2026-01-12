    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 12. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Repsol veröffentlicht Q4-Umsatz um 07:00 Uhr.
    • Volkswagen meldet Auslieferungen 2025 um 14:00 Uhr.
    • Airbus gibt Aufträge und Auslieferungen um 17:45 Uhr.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. Januar 2026
    

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026

    
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz
    14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025
    17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025 08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25
    08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25
    09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

    DEU/IND: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht Indien

    USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
